Közlekedési balesettel indult a hét. Rendőrautó ütközött villamossal a Mechwart ligetnél hétfő reggel. Információink szerint a szerelvény kisiklott, de a segítség hamar megérkezett és a forgalmat is gyorsan helyreállították. Személyi sérülés nem történt.

Rendőrautó ütközött villamossal Fotó: Origo

Mikor az Origo a helyszínen járt, Széll Kálmán tér felé haladó oldalon a villamossínek között még jól látszódtak a helyszínelők rajzai és az üvegtörmelékek. Az egyik szemközti üzlet alkalmazottai elmondták: egy hatalmas csörömpölésre lettek figyelmesek. Bár az érintettek hirtelen pánikba estek, szerencsére senkinek sem esett komolyabb baja.

— Be kell vallanom, nagyon megijedtem, hiszen nem tudhattam, hogy megsérült-e valaki. A rendőrök, a mentők és a tűzoltók is hamar a helyszínre értek. A villamos utasai könnyen túllendültek a problémán, bár volt, aki a szerencsét és az égieket emlegette. Valóban, ebből sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna -magyarázta az eladó.

A rendőrségi gépjárműben komoly károk keletkeztek

— Persze, hogy azonnal kiszaladtam a boltból, hogy megnézzem, szüksége van-e valakinek elsősegélyre. Mikor a segélyhívó központot hívtam, megtudtam, hogy ugyanezt már mások is megtették. Legalább tudom, hogy igenis van társadalmi összefogás a bajban.

A rendőrök sorsa még kérdéses

Az egyik mellékutcában még órákkal a történtek után is ott parkolt az érintett rendőrautó. A jármű oldala jól láthatóan behorpadt. Az utasa és a sofőrje nyugodtan várta, hogy kollégáik elszállítsák. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, így csak a későbbiekben dől el, hogy az egyenruhásokat felelősségre vonják-e, illetve behajtják-e rajtuk a javítás költségeit.