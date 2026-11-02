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katasztrófavédelem

Kigyulladt egy roller akkumulátora egy budapesti társasházban

27 perce
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Tűz ütött ki hétfő hajnalban egy belvárosi társasházban, miután lángra kapott egy elektromos roller akkumulátora. A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, tizenhárom lakót azonban ki kellett kísérni az épületből.
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katasztrófavédelemlángelektromos roller

Tűz ütött ki egy V. kerületi társasház negyedik emeleti lakásában, miután kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora. A lángok mintegy négy négyzetméteren pusztítottak, az oltás idejére tizenhárom lakónak kellett elhagynia az otthonát – adta hírül a Katasztrófavédelem.

roller
Lángra kapott egy elektromos roller akkumulátora egy budapesti társasházban
Fotó: Csudai Sándor / Origo

Tizenhárom lakót kísértek ki az épületből

A tűzeset a Veres Pálné utcában történt, ahol egy elektromos roller akkumulátora és annak környezete kapott lángra. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

A tűzoltók az oltást követően megkezdték a lakás és az épület átszellőztetését. A munkálatok idejére a negyedik emeletről tizenhárom embert kísértek le.

A lakók ideiglenesen az alsóbb szinteken élő szomszédoknál húzódtak meg. Az esetről a katasztrófavédelem adott tájékoztatást hétfő hajnalban.

 

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