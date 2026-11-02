Kigyulladt egy roller akkumulátora egy budapesti társasházban

Tűz ütött ki egy V. kerületi társasház negyedik emeleti lakásában, miután kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora. A lángok mintegy négy négyzetméteren pusztítottak, az oltás idejére tizenhárom lakónak kellett elhagynia az otthonát – adta hírül a Katasztrófavédelem.
Tizenhárom lakót kísértek ki az épületből
A tűzeset a Veres Pálné utcában történt, ahol egy elektromos roller akkumulátora és annak környezete kapott lángra. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.
A tűzoltók az oltást követően megkezdték a lakás és az épület átszellőztetését. A munkálatok idejére a negyedik emeletről tizenhárom embert kísértek le.
A lakók ideiglenesen az alsóbb szinteken élő szomszédoknál húzódtak meg. Az esetről a katasztrófavédelem adott tájékoztatást hétfő hajnalban.