Kigyulladt egy roller akkumulátora egy budapesti társasházban

Tűz ütött ki egy V. kerületi társasház negyedik emeleti lakásában, miután kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora. A lángok mintegy négy négyzetméteren pusztítottak, az oltás idejére tizenhárom lakónak kellett elhagynia az otthonát – adta hírül a Katasztrófavédelem.

Lángra kapott egy elektromos roller akkumulátora egy budapesti társasházban

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Tizenhárom lakót kísértek ki az épületből

A tűzeset a Veres Pálné utcában történt, ahol egy elektromos roller akkumulátora és annak környezete kapott lángra. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

A tűzoltók az oltást követően megkezdték a lakás és az épület átszellőztetését. A munkálatok idejére a negyedik emeletről tizenhárom embert kísértek le.

A lakók ideiglenesen az alsóbb szinteken élő szomszédoknál húzódtak meg. Az esetről a katasztrófavédelem adott tájékoztatást hétfő hajnalban.