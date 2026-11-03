Nem engedte a szombathelyi börtön elbúcsúzni az apát a haldokló fiától, sérelemdíjat kell fizetniük

Bocsánatot kell kérnie és félmillió forint sérelemdíjat kell fizetnie a szombathelyi börtönnek a Győri Ítélőtábla döntése szerint amiatt, hogy egy édesapát a büntetés-végrehajtás nem engedett elbúcsúzni haldokló fiától.

Félmillió forint sérelemdíjat kell fizetnie a szombathelyi börtönnek - Illusztráció

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Az apát képviselő Magyar Helsinki Bizottság kedden azt közölte, hogy a szombathelyi börtön nem értesítette időben az apát arról, hogy fogva tartott fia – miután összeverekedett egy zárkatársával – életveszélyes állapotba került, illetve nem engedte, hogy a még eszméleténél lévő gyerekével beszélhessen a kórházban.

Mire a férfi engedélyt kapott a látogatásra, fia már mesterséges kómában volt, és többé nem is tért magához.

Az apa azért indított személyiségi jogi pert a Magyar Helsinki Bizottság segítségével, mert a börtön többször elutasította a bocsánatkérést.

Félmillió forint sérelemdíjat kell fizetniük

A bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezte a börtönt, mivel az megsértette az apa magán- és családi élethez való jogát.

A jogvédő szervezet szerint a jogerős ítélet túlmutat egyetlen család tragédiáján: a fogvatartottak a szabadságukat veszítik el, nem pedig emberi méltóságukat és családi kapcsolataikat, a börtön eljárását pedig nem indokolták a fogva tartás biztonsági követelményei. Az ilyen helyzetekben a gyors, pontos és emberséges ügyintézés nem szívesség, hanem jogi kötelezettség – olvasható a közleményben.

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