Nyoma veszett egy ékszerbolt teljes aranykészletének – elképesztő történettel állt elő az alkalmazott

Több mint 45 millió forint értékű aranyékszert sikkasztott el egy ékszerbolt alkalmazottja egy ismerőse segítségével. A két vádlott úgy próbálta eltüntetni a nyomokat, hogy megrendezték a nő autójának ellopását, majd bejelentést tettek a rendőrségen.A Pest Megyei Főügyészség november 11-i közleménye szerint a teljes ékszerkészlet előkerült, a két érintettet pedig jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hatóság félrevezetése miatt állítják gyorsított eljárásban bíróság elé.
A vádirat szerint a nő 2026 augusztusában kezdett dolgozni egy Szigetszentmiklós környéki település ékszerboltjában. Az üzlet tulajdonosa minden este hazavitte az aranyékszereket, hogy azok ne maradjanak a boltban éjszakára.
A tulajdonos megbízott alkalmazottjában, ezért amikor nem tudta személyesen elszállítani az értékeket, többször is megkérte a nőt, hogy vigye haza az ékszereket, majd másnap reggel hozza vissza az üzletbe.
Az alkalmazott azonban egyik ismerősével elhatározta, hogy kihasználják a tulajdonos bizalmát, és megszerzik az aranyékszereket.
Megrendezték az autólopást, hogy eltüntessék az ékszereket
Szeptember 15-én a tulajdonos ismét arra kérte az alkalmazottat, hogy vigye haza az ékszereket, mivel másnap reggel nem tudott volna időben megérkezni az üzletbe.
A nő záráskor két sporttáskában átvette a több mint 45 millió forint értékű aranyékszert, majd hazavitte azokat.
Másnap az ismerősével egy közeli település bevásárlóközpontjának parkolójába vitték a nő autóját, és úgy rendezték meg a helyszínt, mintha a járművet ismeretlenek ellopták volna.
Ezután visszatértek a nő lakóhelyére, ahonnan az alkalmazott bejelentette a rendőrségen, hogy ellopták az autóját, benne az aranyékszerekkel.
Az ékszereket eközben a nő társa a saját otthonába vitte.
Lebuktak az elkövetők, az összes aranyékszer előkerült
A rendőrség a bejelentés után lopás miatt indított büntetőeljárást, a nyomozás során azonban lelepleződött a két vádlott.
A hatóságok megtalálták a teljes, több mint 45 millió forint értékű ékszerkészletet, amelyet visszaadtak az üzlet tulajdonosának.