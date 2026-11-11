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sikkasztás

Nyoma veszett egy ékszerbolt teljes aranykészletének – elképesztő történettel állt elő az alkalmazott

55 perce
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Egy ékszerbolt alkalmazottja azzal fordult a rendőrséghez, hogy ellopták az autóját, benne több tízmillió forint értékű aranyékszerrel. A nyomozás során azonban egészen más történet rajzolódott ki, és a nő egyik ismerőse is a hatóságok látókörébe került. A két vádlottat jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hatóság félrevezetése miatt állítják bíróság elé.
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sikkasztásékszereketautólopás

Több mint 45 millió forint értékű aranyékszert sikkasztott el egy ékszerbolt alkalmazottja egy ismerőse segítségével. A két vádlott úgy próbálta eltüntetni a nyomokat, hogy megrendezték a nő autójának ellopását, majd bejelentést tettek a rendőrségen.A Pest Megyei Főügyészség november 11-i közleménye szerint a teljes ékszerkészlet előkerült, a két érintettet pedig jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hatóság félrevezetése miatt állítják gyorsított eljárásban bíróság elé.

A sikkasztás ügyében lefoglalt aranyékszerek egy része
A sikkasztás ügyében lefoglalt aranyékszerek egy része
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a nő 2026 augusztusában kezdett dolgozni egy Szigetszentmiklós környéki település ékszerboltjában. Az üzlet tulajdonosa minden este hazavitte az aranyékszereket, hogy azok ne maradjanak a boltban éjszakára.

A tulajdonos megbízott alkalmazottjában, ezért amikor nem tudta személyesen elszállítani az értékeket, többször is megkérte a nőt, hogy vigye haza az ékszereket, majd másnap reggel hozza vissza az üzletbe.

Az alkalmazott azonban egyik ismerősével elhatározta, hogy kihasználják a tulajdonos bizalmát, és megszerzik az aranyékszereket.

Megrendezték az autólopást, hogy eltüntessék az ékszereket

Szeptember 15-én a tulajdonos ismét arra kérte az alkalmazottat, hogy vigye haza az ékszereket, mivel másnap reggel nem tudott volna időben megérkezni az üzletbe.

A nő záráskor két sporttáskában átvette a több mint 45 millió forint értékű aranyékszert, majd hazavitte azokat.

Másnap az ismerősével egy közeli település bevásárlóközpontjának parkolójába vitték a nő autóját, és úgy rendezték meg a helyszínt, mintha a járművet ismeretlenek ellopták volna.

Ezután visszatértek a nő lakóhelyére, ahonnan az alkalmazott bejelentette a rendőrségen, hogy ellopták az autóját, benne az aranyékszerekkel.

Az ékszereket eközben a nő társa a saját otthonába vitte.

Lebuktak az elkövetők, az összes aranyékszer előkerült

A rendőrség a bejelentés után lopás miatt indított büntetőeljárást, a nyomozás során azonban lelepleződött a két vádlott.

A hatóságok megtalálták a teljes, több mint 45 millió forint értékű ékszerkészletet, amelyet visszaadtak az üzlet tulajdonosának.

 

 

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