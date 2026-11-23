Egy 79 éves kaposvári sofőr életveszélyes manővereket hajtott végre, egy mögötte haladó autós a fedélzeti kamerája rögzítette az eseményeket. A felvételt készítő járművezető azonnal felhívta a rendőrséget, így a járőrök perceken belül meg tudták állítani.

Az életveszélyesen közlekedő sofőrt a rendőrök állították meg

Fotó: police.hu

Az eset november 22-én délután történt. A Suzuki idős vezetője Kaposváron, a Berzsenyi utcai felüljárón áttért a szembejövő forgalmi sávba, ezzel több autóst is hirtelen irányváltásra kényszerített. Az Iszák utcai kereszteződésnél visszatért a saját sávjába, azonban továbbra is kiszámíthatatlanul, balesetveszélyesen közlekedett.

A Táncsics Mihály utcai kereszteződéshez érve balra kanyarodás helyett a gyalogjárdára hajtott, majd visszatért az úttestre.

Később, a Bartók Béla utcán ismét a felezővonalon haladt, ezért egy szemből érkező autósnak is félre kellett húzódnia.

A rendőrnek kellett leállítania a sofőr autóját

A rendőrök a Zichy Mihály utca és a Bartók Béla utca kereszteződésében állították meg a járművet. Az intézkedés során a sofőr behúzta a kéziféket, azonban sebességben hagyta az autót, miközben a kuplungot és a gázpedált is nyomta. Az egyik rendőrnek be kellett hajolnia az utastérbe, hogy az indítókulccsal leállítsa a motort – írja a police.hu.

A rendőrség közlése szerint, mint kiderült, a gépkocsivezető nagyothalló volt, ezért nem észlelte megfelelően a körülötte zajló eseményeket.

A sofőr alkoholszondás ellenőrzése negatív eredménnyel zárult. A rendőrök megtiltották számára a továbbhaladást, és soron kívüli orvosi vizsgálatra rendelték be. A veszélyes közlekedési manőverek miatt a Kaposvári Rendőrkapitányságon eljárás indult.

Felhajtott a villamosmegállóba Szegeden a rutintalan sofőr

Túl nagy tempóval akarta bevenni a kanyart, és más hibát is elkövetett, ami balesethez vezetett. Az incidens Szegeden történt, egy forgalmas, többsávos belvárosi kereszteződésben.