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lövöldözés

Lövöldözés történt Horvátországban, Split közelében: hajtóvadászat indult a fegyveres után

9 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Lövöldözés rázta meg Horvátországot vasárnap délután: egy férfi lőfegyverrel adott le lövéseket Split közelében, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, és néhány órával később elfogta a gyanúsítottat.
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lövöldözésHorvátországSplit

Vasárnap délután lövöldözés történt a horvátországi Radošić térségében, Split közelében. Egy férfi lőfegyverrel több lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. A lövöldözésben senki sem sérült meg, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított az elkövető után, akit később elfogtak.

Lövöldözés Split közelében: elfogtak egy fegyveres férfit
Lövöldözés Split közelében: elfogtak egy fegyveres férfit
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Lövöldözés Split közelében: elfogtak egy fegyveres férfit

A Split-Dalmát megyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az incidens a délutáni órákban történt. A férfi a lövések leadása után elhagyta a helyszínt, ezért a rendőrség azonnal megkezdte a felkutatását 

– írja az Index.hr.

A gyanúsítottat 18 óra 50 perc körül megtalálták és őrizetbe vették. A rendőrség közölte, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen.

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