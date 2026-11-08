Lövöldözés történt Horvátországban, Split közelében: hajtóvadászat indult a fegyveres után

Lövöldözés rázta meg Horvátországot vasárnap délután: egy férfi lőfegyverrel adott le lövéseket Split közelében, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, és néhány órával később elfogta a gyanúsítottat.
Vasárnap délután lövöldözés történt a horvátországi Radošić térségében, Split közelében. Egy férfi lőfegyverrel több lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. A lövöldözésben senki sem sérült meg, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított az elkövető után, akit később elfogtak.
Lövöldözés Split közelében: elfogtak egy fegyveres férfit
A Split-Dalmát megyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az incidens a délutáni órákban történt. A férfi a lövések leadása után elhagyta a helyszínt, ezért a rendőrség azonnal megkezdte a felkutatását
– írja az Index.hr.
A gyanúsítottat 18 óra 50 perc körül megtalálták és őrizetbe vették. A rendőrség közölte, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.
A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen.