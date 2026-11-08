Lövöldözés történt Horvátországban, Split közelében: hajtóvadászat indult a fegyveres után

Vasárnap délután lövöldözés történt a horvátországi Radošić térségében, Split közelében. Egy férfi lőfegyverrel több lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. A lövöldözésben senki sem sérült meg, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított az elkövető után, akit később elfogtak.

Lövöldözés Split közelében: elfogtak egy fegyveres férfit

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Lövöldözés Split közelében: elfogtak egy fegyveres férfit

A Split-Dalmát megyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az incidens a délutáni órákban történt. A férfi a lövések leadása után elhagyta a helyszínt, ezért a rendőrség azonnal megkezdte a felkutatását

– írja az Index.hr.

A gyanúsítottat 18 óra 50 perc körül megtalálták és őrizetbe vették. A rendőrség közölte, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen.