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idős asszony

Előbb az autóját törte szét, majd bottal támadt egy 74 éves nőre és családtagjaira egy sümegi férfi

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Hiába engedték szabadon az első elfogása után, két nappal később ismét támadott az 52 éves férfi. Ezúttal idős szomszédját és annak két családtagját is bántalmazta.
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idős asszonyveszprémi járásbíróságautó

Egy 74 éves nő autóját rongálta meg, majd két nappal később visszatért, és az asszonyt, valamint két családtagját is bántalmazta egy 52 éves férfi Sümeg-Bárdiótagon. A támadás következtében mindhárom sértett megsérült, egyikük nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett – adta hírül a Veol

sümeg
Kővel dobálta szomszédja autóját, majd két nappal később bottal esett neki a 74 éves asszonynak és családjának egy sümegi férfi. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
Fotó: Illusztráció/VEOL

Először az idős asszony autóját rongálta meg

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi október 28-án délután kezdte rongálni szomszédja autóját.

 Kővel bedobta a jármű szélvédőjét, megrongálta a hátsó ajtót és a visszapillantó tükröt is. Miután a 74 éves nő beparkolt az udvarába, a férfi még három alkalommal megdobálta az autót.

A rendőrök még aznap elfogták az 52 éves Sümeg-környéki férfit, akit kihallgatása után szabadon engedtek. Két nappal később azonban ismét megjelent az idős asszony házánál, ahol kiabálni és szidalmazni kezdte a lakókat.

Bottal verte a segítségükre siető családtagokat is

A kiabálásra először az idős nő lányának élettársa ment ki, és számon kérte a hangoskodót a viselkedése miatt. 

A gyanúsított erre a nála lévő bottal többször megütötte, a férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A támadó ezután a hozzátartozójuk segítségére siető nőkre fordult: az idős asszonyt és annak lányát is bántalmazta. Mindketten megsérültek, egyikük nyolc napon túl, másikuk nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint 

a bántalmazás módja a fiatalabb nő esetében súlyosabb sérülések okozására is alkalmas volt.

A rendőrök ismét elfogták a férfit, akit testi sértés és rongálás miatt gyanúsítottként hallgattak ki. Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta letartóztatását.

A Veszprémi Járásbíróság helyt adott az indítványnak, és 

egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. 

A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, így az egyelőre nem végleges.

Még feszesebben:

Nemrég a salgótarjáni benzinkutakon garázdálkodó 24 éves nőről is írtunk, akit most elmegyógyintézetbe szállítottak.

 

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