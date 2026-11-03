Előbb az autóját törte szét, majd bottal támadt egy 74 éves nőre és családtagjaira egy sümegi férfi

Egy 74 éves nő autóját rongálta meg, majd két nappal később visszatért, és az asszonyt, valamint két családtagját is bántalmazta egy 52 éves férfi Sümeg-Bárdiótagon. A támadás következtében mindhárom sértett megsérült, egyikük nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett – adta hírül a Veol.

Kővel dobálta szomszédja autóját, majd két nappal később bottal esett neki a 74 éves asszonynak és családjának egy sümegi férfi. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

Fotó: Illusztráció/VEOL

Először az idős asszony autóját rongálta meg

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi október 28-án délután kezdte rongálni szomszédja autóját.

Kővel bedobta a jármű szélvédőjét, megrongálta a hátsó ajtót és a visszapillantó tükröt is. Miután a 74 éves nő beparkolt az udvarába, a férfi még három alkalommal megdobálta az autót.

A rendőrök még aznap elfogták az 52 éves Sümeg-környéki férfit, akit kihallgatása után szabadon engedtek. Két nappal később azonban ismét megjelent az idős asszony házánál, ahol kiabálni és szidalmazni kezdte a lakókat.

Bottal verte a segítségükre siető családtagokat is

A kiabálásra először az idős nő lányának élettársa ment ki, és számon kérte a hangoskodót a viselkedése miatt.

A gyanúsított erre a nála lévő bottal többször megütötte, a férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A támadó ezután a hozzátartozójuk segítségére siető nőkre fordult: az idős asszonyt és annak lányát is bántalmazta. Mindketten megsérültek, egyikük nyolc napon túl, másikuk nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint

a bántalmazás módja a fiatalabb nő esetében súlyosabb sérülések okozására is alkalmas volt.

A rendőrök ismét elfogták a férfit, akit testi sértés és rongálás miatt gyanúsítottként hallgattak ki. Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta letartóztatását.

A Veszprémi Járásbíróság helyt adott az indítványnak, és

egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, így az egyelőre nem végleges.

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