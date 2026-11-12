Távoltartást kért a szatmári férfi ellen, ő mégis betört hozzá és késsel támadt rá

Nem jogerősen nyolc év börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszék azt a férfit, aki rettegésben tartotta, egy késsel megszúrta és többször bántalmazta volt élettársát az egyik szatmári településen – közölte a törvényszék az MTI-vel.

Nyolc év börtönre ítélték az élettársát rettegésben tartó szatmári férfit.

Fotó: Illusztráció/MW

Hiába költözött el, tovább zaklatta, majd késsel támadt volt élettársára

A tényállás szerint a vádlott és a sértett

a férfi italozó életmódja miatt gyakran veszekedett, mely alkalmak során ököllel bántalmazta a párját.

A nő 2025 februárjában a nő feljelentést tett a rendőrségen és felszólította a férfit, hogy költözzön el tőle és távoltartást is kezdeményezett vele szemben.

Bár a férfi elköltözött, telefonon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül zaklatta az asszonyt, majd március 14-én éjszaka bement a házába és egy nyolc centiméter hosszúságú késsel mellkason szúrta.

A nő életveszélyesen megsérült, életét az időben elvégzett műtéti beavatkozás mentette meg – olvasható az ítéletben.

Az elsőfokú bíróság emberölés kísérletében, magánlaksértés, kapcsolati erőszak és zaklatás bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentés, eltérő minősítés és enyhébb büntetés kiszabása miatt fellebbezett.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy családi vita végződött tragédiával a Nógrád megyei Somoskőújfaluban. A gyanúsított olyan erővel szúrta hátba a testvérét, hogy kettétört a kés.