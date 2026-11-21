Tragikus eset rázta meg a szegedieket: a város külterületén, Szentmihálytelek közelében, egy kétméteres árokban holttestet találtak. A hatóságok megállapították, hogy az elhunyt férfi halálát heveny keringés- és légzésleállás okozta. Az idegenkezűséget kizárták, a Szeged Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás szerinti eljárásban vizsgálja az esetet.

Holttestre bukkantak Szeged külterületén (Képünk illusztráció)

Fotó: Szabó Imre / Délmagyarország DM

Holttest Szegeden: egy 61 éves, Kübekházáról eltűnt férfi lehet az áldozat

A Délmagyar arról ír: noha a hatóságok nem adtak felvilágosítást az elhunyt személye kapcsán, minden jel arra mutat, hogy annak a 61 éves férfinak a holtteste került elő, aki hetekkel korábban tűnt el Kübekházáról. A férfit a szomszédja, a település korábbi polgármestere, Molnár Róbert látta utoljára november 2-án este. Akkor még beszélgetett is vele, és ruhaneműket vitt át neki. Később azonban az idős férfinak nyoma veszett, a telefonja is ki volt kapcsolva. Noha rendszeresen járt a helyi szociális központba ebédelni, ott sem jelent meg. A keresésben a térfigyelő kamerák képe sem nyújtott kiindulási pontot.