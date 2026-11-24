Egy húszéves nő vesztette életét Szegeden kedden, egy Kockaház utcában lévő lakásban. A tragédia helyszínére a rendőrök és a tűzoltók is kivonultak.

A mentők is a tragédia helyszínére siettek Szegeden (a kép illusztráció)

Fotó: MW

A szegedi tragédia részletei

A haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a szeged365.hu oldalt, hogy egy húszéves lány holttestét találták meg, az idegenkezűséget kizárták.

A lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte: „Egy fiatal nő bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette“.

Ez is érdekelhet

A hetedik emeletről zuhant ki egy nő Szegeden – fotón a tragédia helyszíne



Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!