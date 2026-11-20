Európa legkeresettebb bűnözőinek listájára került fel a 49 éves Varga Gábor, akit szexuális erőszak miatt köröznek. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénteki tájékoztatása szerint a férfi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri az elfogásához.

Szexuális erőszak miatt körözik Varga Gábort, a magyar férfi az Europol nemzetközi körözési listájára is felkerült (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Szexuális erőszak miatt körözik Varga Gábort

A hatóság szerint Varga Gábor 2016 és 2021 között legalább tíz alkalommal követett el szexuális erőszakot. Élettársával különféle ígéretekkel fiatal lányokat csaltak csanádpalotai otthonukba, ahol kábító hatású szereket kevertek az italaikba. A rendőrség közlése szerint a férfi az elkábított lányokkal szexuális cselekményeket végzett, amelyekről fénykép- és videófelvételeket is készített.

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a magyar férfi ellen

A Szegedi Ítélőtábla 2026 januárjában adott ki elfogatóparancsot Varga Gábor ellen.

A férfi a magyar rendőrség ötven legkeresettebb körözöttje között is szerepel, és európai, valamint nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.

Elfogása esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphat.

Az Europol mostani kampánya a gyermekek és idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt keresett szökevényekre összpontosít. A felhívás 14 országban indult el, jelenleg 19 körözött szerepel benne. A Most Wanted oldal tízéves működése alatt 191 körözöttet fogtak el, közülük 58-at lakossági bejelentések segítségével – írja a Police.hu, ahol a körözött bűnöző képét is megtalálod!

Hiába változtatta meg a külsejét, lebukott Európa egyik legkeresettebb magyar szökevénye

Évekig bujkált a hatóságok elől, még a külsejét is megváltoztatta, de végül Ausztriában elfogták. A körözött magyar bűnözőt brutális emberölési kísérlet miatt hat év szabadságvesztésre ítélték.