Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon: agyonlőtte a házastársát, majd magával is végzett

Emberölés történt Szolnokon: egy helyi lakos a saját házastársával végzett, majd maga ellen fordította a fegyverét. A hatóságok jelenleg is nyomoznak a gyilkosság és öngyilkosság kapcsán, ugyanis most még igen sok a kérdőjel az ügyben.

Gyilkosság történt Szolnokon

Fotó: Police.hu

Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon

Állampolgári bejelentésre vonultak ki a rendőrök Szolnokon a József Attila útra november 11-én, szerda este 9 órakor. Egy házaspár holttestére bukkantak a helyszínen. A feltételezések szerint a tettes egy gumilövedékes fegyverrel halálos sérülést okozott a párjának, majd ezt követően magával is végzett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetek körülményeit.