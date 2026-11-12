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Rendkívüli

Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon: agyonlőtte a házastársát, majd magával is végzett

Rendkívüli

„Gyönyörű életem volt, kár, hogy ilyen rövid” – Fülöp Márton édesapja megrendítő őszinteséggel beszélt fia utolsó időszakáról

gyilkosság

Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon: agyonlőtte a házastársát, majd magával is végzett

14 perce
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A hatóságok jelenleg is nyomoznak. Tragikus eset miatt kellett riasztani a szolnoki rendőröket.
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gyilkosságöngyilkosságSzolnok

Emberölés történt Szolnokon: egy helyi lakos a saját házastársával végzett, majd maga ellen fordította a fegyverét. A hatóságok jelenleg is nyomoznak a gyilkosság és öngyilkosság kapcsán, ugyanis most még igen sok a kérdőjel az ügyben.

Gyilkosság történt Szolnokon
Gyilkosság történt Szolnokon
Fotó: Police.hu

Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon

Állampolgári bejelentésre vonultak ki a rendőrök Szolnokon a József Attila útra november 11-én, szerda este 9 órakor. Egy házaspár holttestére bukkantak a helyszínen. A feltételezések szerint a tettes egy gumilövedékes fegyverrel halálos sérülést okozott a párjának, majd ezt követően magával is végzett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetek körülményeit.

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