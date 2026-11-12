Apám felkészült erre a borzalomra – megrendítő vallomást tett a szolnoki gyilkosság áldozatainak lánya

- Gyilkosság történt Szolnokon, 2026. november 11-én késő este.
- Egy férfi lelőtte volt feleségét, majd önmagával is végzett.
- Megszólalt a tettes és az áldozat lánya.
Megrázó részletek derültek ki a szerda esti gyilkosságról, amely Szolnok egyik utcáján történt. A 63 éves férfi lelőtte volt feleségét, majd önmagával is végzett. A házaspár lánya most a Blikknek beszélt a családi tragédia előzményeiről, és elárulta, hogy szerinte édesapja előre felkészült a borzalmas tettére.
Gyilkosság történt Szolnokon, a tettes önmagával is végzett
A nő elmondása szerint szülei 38 év házasság után váltak el. A tavasszal lezárult vagyonmegosztás komoly konfliktust okozott közöttük, mert édesapja nem tudta elfogadni annak eredményét. A vitában a családi ház és a mezőgazdasági munkagépek is szerepet játszottak.
Sajnos biztos, hogy apám felkészült erre a borzalomra, de a családban természetesen nem tudott az egészről senki semmit
– mondta a gyászoló nő.
Elmondása szerint édesapja két gumilövedékes fegyvert alakított át éles lőfegyverré. Szerda este egy trafiknál várta munkába induló volt feleségét, akit lelőtt. A lánya szerint az elsőként használt fegyver a második lövésnél besült, ezért a férfi egy másik fegyverrel végzett magával.
A szolnoki tragédia helyszínén este kilenc óra körül találták meg az 59 éves nő és volt férje holttestét. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást. A fegyvereket és a kilőtt lövedéket szakértők vizsgálják, így egyelőre nem tisztázott, hogy a fegyvereken valóban végeztek-e átalakítást.
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