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Szolnok

Apám felkészült erre a borzalomra – megrendítő vallomást tett a szolnoki gyilkosság áldozatainak lánya

41 perce
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2026. november 11-én késő este gyilkosság történt Magyarországon. Egy szolnoki férfi lelőtte volt feleségét, majd önmagával is végzett. Az áldozat és az elkövető közös lánya most a Blikknek nyilatkozott, és megrázó részleteket árult el a családi tragédiáról. További részletek cikkünkben.
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Szolnokemberölésgyilkosság ügyférj
  • Gyilkosság történt Szolnokon, 2026. november 11-én késő este.
  • Egy férfi lelőtte volt feleségét, majd önmagával is végzett.
  • Megszólalt a tettes és az áldozat lánya.

Megrázó részletek derültek ki a szerda esti gyilkosságról, amely Szolnok egyik utcáján történt. A 63 éves férfi lelőtte volt feleségét, majd önmagával is végzett. A házaspár lánya most a Blikknek beszélt a családi tragédia előzményeiről, és elárulta, hogy szerinte édesapja előre felkészült a borzalmas tettére.

Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon:, Szolnok, gyilkosság, Szolnokgyilkosság, 2026.11.12., 
Gyilkosság és öngyilkosság Szolnokon: egy férfi megölte volt élettárstá, majd önmagával is végzett 
Fotó: Mediaworks

Gyilkosság történt Szolnokon, a tettes önmagával is végzett

A nő elmondása szerint szülei 38 év házasság után váltak el. A tavasszal lezárult vagyonmegosztás komoly konfliktust okozott közöttük, mert édesapja nem tudta elfogadni annak eredményét. A vitában a családi ház és a mezőgazdasági munkagépek is szerepet játszottak.

Sajnos biztos, hogy apám felkészült erre a borzalomra, de a családban természetesen nem tudott az egészről senki semmit

 – mondta a gyászoló nő.

Elmondása szerint édesapja két gumilövedékes fegyvert alakított át éles lőfegyverré. Szerda este egy trafiknál várta munkába induló volt feleségét, akit lelőtt. A lánya szerint az elsőként használt fegyver a második lövésnél besült, ezért a férfi egy másik fegyverrel végzett magával.

A szolnoki tragédia helyszínén este kilenc óra körül találták meg az 59 éves nő és volt férje holttestét. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást. A fegyvereket és a kilőtt lövedéket szakértők vizsgálják, így egyelőre nem tisztázott, hogy a fegyvereken valóban végeztek-e átalakítást.

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