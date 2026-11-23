Egy szolnoki férfi ellen testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt indult eljárás, miután a gyanú szerint többször is bántalmazta a feleségét. A 32 éves férfi legutóbb egy kormányablakban támadt rá a nőre, ahol a biztonsági őrnek és az ügyintézőknek kellett közbelépniük.

Szolnoki férfi bántalmazta feleségét a kormányablakban, letartóztatták Fotó: unsplash.com

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi és a nő 2026 januárjában házasodott össze, kapcsolatuk azonban megromlott. A férj ezt követően többször is bántalmazta feleségét a közös otthonukban.

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A férfi 2026. június 23-án este ismét rátámadt a nőre: ököllel arcon ütötte, majd a hajánál fogva kirángatta az udvarra, miközben a fejét többször a radiátorba verte. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A történtek miatt a rendőrség 72 órára távoltartást rendelt el, majd az ügyészség indítványára a Szolnoki Járásbíróság június 25-én 60 napra megelőző távoltartást rendelt el.

A férfi később azonban visszatért feleségéhez, és tovább folytatta a bántalmazást. November 20-án reggel együtt mentek el egy szolnoki kormányablakba ügyet intézni. Várakozás közben a férj elvette a nő telefonját, emiatt vita alakult ki közöttük.

A biztonsági őrnek kellett közbelépnie

Az ügyintéző felszólította őket, hogy a családi vitát a folyosón folytassák. A férfi ekkor a felesége hajánál fogva a folyosó végéig húzta a nőt, majd megrugdosta, amitől az asszony a földre esett. A bántalmazásnak végül a kormányablak biztonsági őre és az ügyintézők vetettek véget.

A többszörösen büntetett előéletű férfi legutóbb vagyon elleni bűncselekmények miatt kiszabott börtönbüntetéséből 2025 júliusában szabadult.

A főügyészség a szökés és elrejtőzés veszélye, az újabb bűncselekmény elkövetésének lehetősége, valamint a sértett tanú befolyásolásának kockázata miatt indítványozta a letartóztatását. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását.