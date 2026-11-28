Lábatlan belterületén közlekedett egy férfi november 23-án késő este, amikor egy férfi hirtelen kilépett az autója elé és megállította. Az ismeretlen férfi kezében egy szarvasagancs volt, amivel azonnal rátámadt a sofőrre, amint az lefékezett.
Amikor a sértett tovább akart hajtani, a támadó az autót kezdte ütlegelni, és betörte a bal hátsó üvegét és visszapillantó tükrét.
Az áldozat ekkor tárcsázta a segélyhívót. Amikor a járőrök a helyszínre értek, a tettes megpróbált elmenekülni, de elfogták.
Még ekkor is agresszív volt, ezért a rendőrök mentőt hívtak hozzá, a mentősök pedig kórházba vitték.
Kábítószert fogyasztott a támadó
Kiderült, hogy a 29 éves helyi férfi kábítószer hatása alatt állt, amikor rátámadt az autósra – írja a police.hu.
Nem csak ezt az egy autót rongálta meg az este folyamán:
több parkoló kocsiban is kárt tett Lábatlan és Süttő területén.
A tettes ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság, rongálás vétség és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult eljárás.
Támadás a a nyíregyházi buszállomáson: téglával dobtak fejbe egy kislányt
Egy édesanya megrázó történetről számolt be a közösségi oldalán: állítása szerint tégladarabbal dobták fejbe a gyermekét, miközben a nyíregyházi autóbusz-állomáson tartózkodtak. A kislányt sürgősségi ellátásra kellett vinni, az elkövető kiléte egyelőre nem ismert.