Lábatlan belterületén közlekedett egy férfi november 23-án késő este, amikor egy férfi hirtelen kilépett az autója elé és megállította. Az ismeretlen férfi kezében egy szarvasagancs volt, amivel azonnal rátámadt a sofőrre, amint az lefékezett.

Szarvasaganccsal támadt egy autósra egy férfi

Fotó: police.hu

Amikor a sértett tovább akart hajtani, a támadó az autót kezdte ütlegelni, és betörte a bal hátsó üvegét és visszapillantó tükrét.

Az áldozat ekkor tárcsázta a segélyhívót. Amikor a járőrök a helyszínre értek, a tettes megpróbált elmenekülni, de elfogták.

Fotó: police.hu

Még ekkor is agresszív volt, ezért a rendőrök mentőt hívtak hozzá, a mentősök pedig kórházba vitték.

Kábítószert fogyasztott a támadó

Kiderült, hogy a 29 éves helyi férfi kábítószer hatása alatt állt, amikor rátámadt az autósra – írja a police.hu.

Fotó: police.hu

Nem csak ezt az egy autót rongálta meg az este folyamán:

több parkoló kocsiban is kárt tett Lábatlan és Süttő területén.

A tettes ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság, rongálás vétség és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult eljárás.

Fotó: police.hu

Támadás a a nyíregyházi buszállomáson: téglával dobtak fejbe egy kislányt

Egy édesanya megrázó történetről számolt be a közösségi oldalán: állítása szerint tégladarabbal dobták fejbe a gyermekét, miközben a nyíregyházi autóbusz-állomáson tartózkodtak. A kislányt sürgősségi ellátásra kellett vinni, az elkövető kiléte egyelőre nem ismert.