Megkéselte utasát egy budapesti taxis

Végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség egy budapesti taxisofőr ellen, aki a vád szerint késsel támadt külföldi utasára, majd autójával is kétszer felé hajtott. A 2024 áprilisában történt támadás során a férfi csak a védekezésének és a szerencsének köszönhette, hogy nem szenvedett életveszélyes sérüléseket – derül ki az Ügyészség honlapjáról.

Megkéselte, majd autóval táamdt külföldi utasára egy budapesti taxis – az eset 2024-ben történt (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Késsel szúrta meg utasát a taxis

A külföldi sértett és magyar származású barátnője 2024. április 21-én hajnalban, szórakozás után a budapesti Dob utcában akart taxiba szállni. A pár és az akkor 24 éves sofőr között ismeretlen okból vita alakult ki. A nő ezért kiszállt az autóból.

Amikor a férfi is távozni akart,

a taxis kést rántott, és a félig nyitott hátsó ajtón keresztül többször megszúrta utasa felsőtestét és védekezésre emelt karját.

Autóval is rátámadt a menekülő férfira

A megkéselt utasnak sikerült kiszállnia, de a sofőr utána indult. Előbb a járdán haladó férfi felé kormányozta autóját, majd hátramenetbe kapcsolva ismét felhajtott a járdára. A sértett mindkét alkalommal félreugrott.

A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, de a támadás akár életveszélyes következményekkel is járhatott volna.

A Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és közúti veszélyeztetéssel vádolja a taxist. A börtönbüntetés mellett a járművezetéstől, valamint a személytaxi-vezetői foglalkozástól való végleges eltiltását is indítványozta.