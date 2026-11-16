Megkéselte utasát egy budapesti taxis

Végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség egy budapesti taxisofőr ellen, aki a vád szerint késsel támadt külföldi utasára, majd autójával is kétszer felé hajtott. A 2024 áprilisában történt támadás során a férfi csak a védekezésének és a szerencsének köszönhette, hogy nem szenvedett életveszélyes sérüléseket – derül ki az Ügyészség honlapjáról.
Késsel szúrta meg utasát a taxis
A külföldi sértett és magyar származású barátnője 2024. április 21-én hajnalban, szórakozás után a budapesti Dob utcában akart taxiba szállni. A pár és az akkor 24 éves sofőr között ismeretlen okból vita alakult ki. A nő ezért kiszállt az autóból.
Amikor a férfi is távozni akart,
a taxis kést rántott, és a félig nyitott hátsó ajtón keresztül többször megszúrta utasa felsőtestét és védekezésre emelt karját.
Autóval is rátámadt a menekülő férfira
A megkéselt utasnak sikerült kiszállnia, de a sofőr utána indult. Előbb a járdán haladó férfi felé kormányozta autóját, majd hátramenetbe kapcsolva ismét felhajtott a járdára. A sértett mindkét alkalommal félreugrott.
A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, de a támadás akár életveszélyes következményekkel is járhatott volna.
A Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és közúti veszélyeztetéssel vádolja a taxist. A börtönbüntetés mellett a járművezetéstől, valamint a személytaxi-vezetői foglalkozástól való végleges eltiltását is indítványozta.