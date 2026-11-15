Robbantással fenyegetőzött egy ember Kemencén, kivonult a TEK

Vasárnap reggel fél nyolc körül riasztották a Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság egységét Kemencére. A szervezet tájékoztatása szerint a Terrorelhárítási Központ helyszínbiztosítást kért a tűzoltóktól.

Robbantásos fenyegetés miatt kért helyszínbiztosítást a TEK Kemencén. (Fotó: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság)

Robbantásos fenyegetés miatt érkezett a TEK Kemencére

A tűzoltóság közlése alapján az ingatlanban tartózkodó személy robbantással fenyegetőzött. Az épületben két, egyenként 11,5 kilogrammos PB-gázpalack is volt, amelyek jelentős veszélyt jelentettek a művelet során.

A kiérkező rendőrök még a tűzoltóegység beavatkozása előtt leválasztották az ingatlant a vezetékes gázellátásról, ezzel csökkentve a kockázatot.

A vámosmikolai tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve biztosították a területet a TEK művelete alatt. A közlemény további részleteket nem tartalmazott az érintett személyről, illetve az akció kimeneteléről.