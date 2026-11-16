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telefonos csalás

Több mint 43 millió forint tűnt el bankszámlákról – tíz ember ellen emeltek vádat Zalában

30 perce
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Tíz ember ellen emeltek vádat Zalában, miután több mint 43 millió forintnyi, bűncselekményből származó pénz érkezett a bankszámláikra. A telefonos csalások során az elkövetők banki ügyintézőnek adták ki magukat, és így szerezték meg az áldozatok pénzét.
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telefonos csalásZalaegerszegi Járási Ügyészségpénzmosás

A telefonos csalások elkövetői banki ügyintézőnek adták ki magukat, és azzal tévesztették meg az áldozatokat, hogy jogosulatlan átutalás történik a számlájukon. Az így megszerzett pénz tíz ember bankszámlájára került, akik az összegeket készpénzben felvették és továbbadták közölte – a Zala Megyei Főügyészség.

Tíz károsulttól több mint 43 millió forintot szereztek meg a telefonos csalások során
Tíz károsulttól több mint 43 millió forintot szereztek meg a telefonos csalások során
Fotó: Pesti Tamás / MW / Illusztráció

A tájékoztatás szerint az ügy elsőrendű vádlottja, egy bábonymegyeri férfi 2023 szeptembere és 2024 áprilisa között egy ismeretlen megbízó kérésére rendelkezésre bocsátotta saját bankszámláját, hogy azon bűncselekményből származó pénzeket fogadjon. A megállapodás szerint a számlára érkező összegeket készpénzben kellett felvennie, majd átadnia a megbízójának.

A férfi később további kilenc ismerősét is bevonta az ügyletekbe. Ők vállalták, hogy saját nevükön vezetett bankszámláikon fogadják a pénzeket, majd azokat felveszik és továbbadják. A közreműködésért meghatározott százalékos részesedést kaptak.

Így működött a telefonos csalás

A vádlottak bankszámlaszámait az elsőrendű vádlott továbbította ismeretlen társának, aki azokat telefonos banki csalásokhoz használta fel.

Az elkövetők banki ügyintézőnek adták ki magukat, és telefonon keresték meg a sértetteket. Azt állították, hogy jogosulatlan átutalás van folyamatban a bankszámlájukon, ezért sürgős intézkedésre van szükség.

A megtévesztett ügyfelektől hozzáférést szereztek a bankszámlájukhoz, majd a pénzüket a vádlottak által rendelkezésre bocsátott számlákra utalták.

A csalók ezzel a módszerrel összesen tíz embert károsítottak meg, akiktől több mint 43,2 millió forintot szereztek meg.

Pénzmosás miatt emeltek vádat tíz ember ellen

A vádlottak a bankszámláikra érkező összegeket készpénzben felvették, majd továbbadták. Ezzel közreműködtek abban, hogy eltitkolják a bűncselekményből származó pénz útját, valamint annak a személynek a kilétét, aki végül megszerezte az összegeket.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a tíz vádlott ellen társtettesként, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat.

 

 

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