Temetőben vette elő a nemi szervét egy mezőkövesdi férfi

Egy temetőben történt szeméremsértés miatt folytatott eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság egy 31 éves helyi férfival szemben.

Temetőben viselkedett szeméremsértő módon egy férfi - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Temetőben támadt egy nőre

A férfi június 10-én, délelőtt Mezőkövesden a Bogácsi úti temetőben nemi vágyának kielégítése céljából

teljesen közel ment egy nőhöz, letolta a nadrágját és elővette a nemi szervét.

A bejelentést követően a rendőrök még aznap elfogták a támadót. A férfi a kihallgatáson beismerte, hogy önkielégítést akart végezni – írja a police.hu.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

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Zalaegerszegen és Nagykanizsán is azonosították a rendőrök azokat a férfiakat, akik közterületen obszcén módon viselkedtek.