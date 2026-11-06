Temetőben vette elő a nemi szervét egy mezőkövesdi férfi

Bizarr eset történt Mezőkövesden egy temetőben. Egy férfi közel ment egy nőhöz, és szeméremsértő módon viselkedett, a rendőrök még aznap elfogták.
Egy temetőben történt szeméremsértés miatt folytatott eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság egy 31 éves helyi férfival szemben.
Temetőben támadt egy nőre
A férfi június 10-én, délelőtt Mezőkövesden a Bogácsi úti temetőben nemi vágyának kielégítése céljából
teljesen közel ment egy nőhöz, letolta a nadrágját és elővette a nemi szervét.
A bejelentést követően a rendőrök még aznap elfogták a támadót. A férfi a kihallgatáson beismerte, hogy önkielégítést akart végezni – írja a police.hu.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, és az iratokat átadta az ügyészségnek.
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Zalaegerszegen és Nagykanizsán is azonosították a rendőrök azokat a férfiakat, akik közterületen obszcén módon viselkedtek.