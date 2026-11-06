ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

szeméremsértés

Temetőben vette elő a nemi szervét egy mezőkövesdi férfi

2026. november 06. 12:45
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bizarr eset történt Mezőkövesden egy temetőben. Egy férfi közel ment egy nőhöz, és szeméremsértő módon viselkedett, a rendőrök még aznap elfogták.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
szeméremsértéstemetőMezőkövesd

Egy temetőben történt szeméremsértés miatt folytatott eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság egy 31 éves helyi férfival szemben.

temető
Temetőben viselkedett szeméremsértő módon egy férfi - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Temetőben támadt egy nőre

A férfi június 10-én, délelőtt Mezőkövesden a Bogácsi úti temetőben nemi vágyának kielégítése céljából

teljesen közel ment egy nőhöz, letolta a nadrágját és elővette a nemi szervét.

A bejelentést követően a rendőrök még aznap elfogták a támadót. A férfi a kihallgatáson beismerte, hogy önkielégítést akart végezni – írja a police.hu.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

Szeméremsértőket fogott a rendőrség: egyikük nőket fogdosott az utcán, a másik nyilvánosan szexelt

Zalaegerszegen és Nagykanizsán is azonosították a rendőrök azokat a férfiakat, akik közterületen obszcén módon viselkedtek.

 

Szóljon hozzá!