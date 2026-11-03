Tűz ütött ki a mohácsi Tescóban, menekülniük kellett a vásárlóknak

Tűz ütött ki a mohácsi Tesco áruházban hétfő este, ezért az üzletet ki kellett üríteni. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a vásárlókat pedig felszólították, hogy hagyják el az épületet – tudta meg a Bama.

Kiürítették a mohácsi Tescot.

Fotó: Beküldött fotó/Bama.hu

Az első információk szerint a tűzoltók 18:56-kor vonultak ki az áruházhoz.

A lángokat rövid időn belül sikerült megfékezni, személyi sérülésről nem érkezett hír.

Újra kinyitott a mohácsi Tesco

A Tesco este 20 órakor már arról tájékoztatott, hogy az üzlet ismét fogadja a vásárlókat. Az áruház a megszokott rend szerint, 21 óráig tartott nyitva, másnap, kedden pedig már a szokásos nyitvatartással várja a vevőket.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. A helyszínen tartózkodók beszámolói szerint a lángok a raktárban csaphattak fel, a kasszák környékén pedig enyhe füstszagot lehetett érezni.