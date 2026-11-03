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tűz

Tűz ütött ki a mohácsi Tescóban, menekülniük kellett a vásárlóknak

23 perce
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Váratlanul ki kellett üríteni a mohácsi Tescót hétfő este, miután tűz ütött ki az áruházban. A helyszínre több egység is érkezett, a vásárlók azonban még aznap visszatérhettek az üzletbe.
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tűzmohácsitesco

Tűz ütött ki a mohácsi Tesco áruházban hétfő este, ezért az üzletet ki kellett üríteni. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a vásárlókat pedig felszólították, hogy hagyják el az épületet – tudta meg a Bama.

Tesco
Kiürítették a mohácsi Tescot.
Fotó: Beküldött fotó/Bama.hu

Az első információk szerint a tűzoltók 18:56-kor vonultak ki az áruházhoz.

A lángokat rövid időn belül sikerült megfékezni, személyi sérülésről nem érkezett hír.

Újra kinyitott a mohácsi Tesco

A Tesco este 20 órakor már arról tájékoztatott, hogy az üzlet ismét fogadja a vásárlókat. Az áruház a megszokott rend szerint, 21 óráig tartott nyitva, másnap, kedden pedig már a szokásos nyitvatartással várja a vevőket.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. A helyszínen tartózkodók beszámolói szerint a lángok a raktárban csaphattak fel, a kasszák környékén pedig enyhe füstszagot lehetett érezni.

 

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