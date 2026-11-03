Olyan erővel szúrta hátba a testvérét, hogy kettétört a kés – tragédiába torkollott egy nógrádi családi vita

A Nógrád Megyei Főügyészség közleménye szerint a két testvér 2025. június 9-én, 18 óra körül összeveszett, majd összeverekedett közös otthonukban. A dulakodás közben az ittas férfi felkapott egy kést a konyhaasztalról, és hátba szúrta testvérét, aki a támadás következtében életét vesztette. A kés a szúrás során kettétört. A vádlott a testvérgyilkosság után a WC-be dobta a fegyvert, véres ruháit pedig a mosógépbe tette, hogy kimossa azokat. Erre azonban már nem volt lehetősége, mert a helyszínre érkező rendőrök megtalálták a ruhákat.

A testvérgyilkosság ügyében a Balassagyarmati Törvényszék hoz döntést

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A testvérgyilkosság előtt baltával is rátámadt a férfira

Az ügyészség tájékoztatása szerint nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi súlyosan bántalmazta testvérét.

2024. szeptember 18-án szintén vita alakult ki közöttük az otthonukban, amelynek során a vádlott baltával fejbe ütötte testvérét. A sértett akkor életveszélyes sérüléseket szenvedett, de túlélte a támadást.

A 31 éves férfi büntetett előéletű, és a bűncselekmények elkövetésekor korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt.

Akár 15 év börtönt is kaphat a vádlott

A Nógrád Megyei Főügyészség emberölés és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a jelenleg letartóztatásban lévő férfi ellen.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság – amennyiben a vádlott a váddal egyezően beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról – 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélje.

Emellett indítványozták a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését, valamint a mintegy 2,5 millió forintos bűnügyi költség megfizettetését.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék hoz döntést.