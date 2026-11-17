Mint arról az Origo is beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án, gyermeknapon ment el otthonról a közeli vadasparkba, hogy megnézze a kiscsikókat. Soha többé nem tért haza. A szülei csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy gyermekük egy nap hazatér, ám 2024-ben Fehér János besétált a rendőrségre, és hogy egy barátja számára vádegyezséget érjen el, elárulta, hol kell keresni a gyermek földi maradványait.

Till Tamás ügyében ítélet születik Fotó: Origo

A sikeres bútorkereskedő az egyenruhásokat egy bajai tanya melléképületéhez vezette; és előadta, hogy Tamáskával az ingatlan akkori tulajdonosa végzett, majd az intézetben nevelkedő Jánost és társát bízta meg a holttest aljzatbeton alá rejtésével. A rendőröknek gyanús volt a férfi viselkedése, és végül sikerült megtörniük: Fehér beismerte, hogy ő ölte meg a gyermeket, igaz a nyilatkozatot azután tette, hogy a nyomozók azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült, ezért nem lehet felelősségre vonni. Az egyenruhások a férfit nem kívánták megtéveszteni, ugyanis a beismerő vallomás után Fehér szabadon távozhatott a kapitányságról. Az ügyészség a jogszabályokat máshogyan értelmezte, és közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el. A férfit elfogták és letartóztatták. János ezt követően visszavonta a beismerő vallomását, és közölte: a rendőrök kényszerítették, hogy vállalja magára a bűncselekményt. Állítása szerint azzal fenyegették, hogy ha megtagadja az együttműködést, kitoloncolják a szeretteit a háború sújtotta Ukrajnába. Az érintett rendőröket egy pótmagánvádas eljárás keretében bíróság elé is állították, ám első fokon felmentették őket.

Till Tamás szülei megtudják, elítélik-e Fehér Jánost

Fehér János büntetőpere a Kecskeméti Törvényszéken zajlik. A férfi a bűncselekmény elkövetése idején csupán 16 éves volt, ezért maximálisan 15 évre ítélhetik. A bírónőt és az ügyészt is többször kioktatta a bizonyítási eljárás alatt, miközben végigvigyorogta a tárgyalásokat. A bírónővel közölte, hogy nem királynő, az ügyészt pedig Andersenhez hasonlította. A vádat tagadja, a védője pedig az elévülésre hivatkozva kéri a felmentését.