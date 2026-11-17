Mint arról az Origo is beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án, gyermeknapon ment el otthonról a közeli vadasparkba, hogy megnézze a kiscsikókat. Soha többé nem tért haza. A szülei csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy gyermekük egy nap hazatér, ám 2024-ben Fehér János besétált a rendőrségre, és hogy egy barátja számára vádegyezséget érjen el, elárulta, hol kell keresni a gyermek földi maradványait.
A sikeres bútorkereskedő az egyenruhásokat egy bajai tanya melléképületéhez vezette; és előadta, hogy Tamáskával az ingatlan akkori tulajdonosa végzett, majd az intézetben nevelkedő Jánost és társát bízta meg a holttest aljzatbeton alá rejtésével. A rendőröknek gyanús volt a férfi viselkedése, és végül sikerült megtörniük: Fehér beismerte, hogy ő ölte meg a gyermeket, igaz a nyilatkozatot azután tette, hogy a nyomozók azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült, ezért nem lehet felelősségre vonni. Az egyenruhások a férfit nem kívánták megtéveszteni, ugyanis a beismerő vallomás után Fehér szabadon távozhatott a kapitányságról. Az ügyészség a jogszabályokat máshogyan értelmezte, és közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el. A férfit elfogták és letartóztatták. János ezt követően visszavonta a beismerő vallomását, és közölte: a rendőrök kényszerítették, hogy vállalja magára a bűncselekményt. Állítása szerint azzal fenyegették, hogy ha megtagadja az együttműködést, kitoloncolják a szeretteit a háború sújtotta Ukrajnába. Az érintett rendőröket egy pótmagánvádas eljárás keretében bíróság elé is állították, ám első fokon felmentették őket.
Till Tamás szülei megtudják, elítélik-e Fehér Jánost
Fehér János büntetőpere a Kecskeméti Törvényszéken zajlik. A férfi a bűncselekmény elkövetése idején csupán 16 éves volt, ezért maximálisan 15 évre ítélhetik. A bírónőt és az ügyészt is többször kioktatta a bizonyítási eljárás alatt, miközben végigvigyorogta a tárgyalásokat. A bírónővel közölte, hogy nem királynő, az ügyészt pedig Andersenhez hasonlította. A vádat tagadja, a védője pedig az elévülésre hivatkozva kéri a felmentését.
A gyászoló szülők az Origónak elmondták: mindenképpen ott lesznek a szerdai ítélethirdetésen.
– Nem tudunk mit mondani ennek a szörnyetegnek, mi több, nem is kívánunk még csak ránézni sem. A kisfiunk igazsága azonban kötelez bennünket, hogy elmenjünk – fogalmazott Mátyás, Till Tamás édesapja, majd Katalin is csatlakozott a beszélgetéshez.
– Elvették tőlünk az ártatlan, szeretett kisfiunkat, ezzel pedig az életünket is. Nagyon remélem, hogy a gyilkos a maximális büntetést kapja, igaz, az is kevés lenne. El kell fogadnunk, hogy nem mi döntünk és a törvényeket sem mi alkotjuk – mondta az édesanya, aki az őt hosszú évek óta gyötrő betegsége ellenére vállalja a holnapi utazást.
– A kerekesszékemből nem tudok felállni, de a férjem el tud tolni az autóig, hogy átültessen. Erős fájdalmaim vannak, de még erősebb a gyászom. Tudni szeretném, hogy Tamáskám ügyében 26 év után végre igazságot szolgáltattak. Ez egy nagyon fontos napja lesz az életemnek.
Mátyás meggyőződése, hogy kivételes esetekben előfordulhat, hogy egy ember a korábbi rossz döntései és tettei után megváltozik és jó útra tér, de meglátása szerint János képtelen lenne erre. Úgy vélik, a férfi kifejezetten élvezte a figyelmet a bíróságon, és egy csepp együttérzést sem mutatott feléjük. Mi több, az arcukba is nevetett, miközben ők a könnyeiket nyelték.