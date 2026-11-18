Mint arról beszámoltunk, a Kecskeméti Törvényszék 15 év fegyházbüntetésre ítélte Fehér Jánost Till Tamás 26 évvel ezelőtti megöléséért. Mivel a férfi a bűncselekmény elkövetése idején csupán 16 éves volt, fiatalkorúként állt a bíróság elé. Éppen ezért nem is ítélhették életfogytig tartó szabadságvesztésre.
Bár Fehér ügyvédei elévülésre hivatkoztak, a bíróság kijelentette, hogy az emberölés minősített esetei sosem évülnek el, és ebben a tekintetben a terhelt kora irreleváns. Fehért az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta. A törvényszék ezt minden tekintetben megalapozottnak találta.
Az áldozat, Till Tamás szülei, Katalin és Mátyás jelen voltak az ítélethirdetésen. A bíróság döntésével annak ellenére sem tudnak megelégedni, hogy tudják, hogy a törvény által lehetővé tett legszigorúbb büntetést mérték Fehérre.
– Nem 15 év kellene neki, hanem minimum a duplája -fogalmazott az édesapa.
– Megmondom őszintén, az ügy egy kicsit felháborító. Bosszantó, hogy fiatalkorúként állították Fehér Jánost bíróság elé. Egyedül az életfogytig tartó fegyházbüntetés lenne elfogadható, igaz, az sem hozná vissza a gyermekemet – tette hozzá az anya. A kérdésre, hogy az elsőfokú ítélet megszületésével lekerül-e némi teher a vállukról, Mátyás gondolkodás nélkül válaszolt.
– Nem igazán. Ezzel nekünk még mindig ugyanaz maradt az igazság, hogy a gyerekünk nem él – jelentette ki az apa, aki szerint az, hogy Fehér János végigvigyorogta az ítélethirdetést, kiválóan megmutatja a személyiségét.
A szülők a törvényszékről egyenesen a temetőbe siettek, a fiuk sírjához.
– Mindig kimegyünk. Mindig. Mindig ott vagyok. Nekünk tulajdonképpen már csak ez maradt -fejezte be az édesanya.
Till Tamás 26 éve halott, de csak ma született az ügyében ítélet
Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője szerint az ítélet szigorú és határozott volt.
– Ez a nap azért volt különleges, mert huszonhat esztendős várakozás után meghozta a törvényszék döntést, amelyet az emberi együttélés és az emberi igazságosság megkövetelt – mondta, hozzátéve, hogy tizenöt év szabadságvesztésnél több nem lehetett kiszabni ebben az ügyben.
– Nyilván az emberben megmozdul egy érzés, hogy mi lenne a megfelelő szankció, de itt egy negyvenhárom éves embert ítéltek el, aki tizenhat esztendős korában követte el ezt a cselekményt. Miután ez az ember ötvenhét éves korában szabadságra kerül, a verdikt bizonyos hiányérzetet kelt minden jóérzésű emberben, de ettől függetlenül szeretném a szülők nevében is megköszönni a nyomozóhatóságoknak az elhivatott munkáját – tette hozzá az ügyvéd.
A bíróság mindent megindokolt, de lehet még fordulat
A vádlottat bűnösnek találták és a bíróság logikusan levezette az elévülés kérdését, azonban az ítélet hátterében bizonytalansági tényezők is meghúzódnak. Különös figyelmet érdemel a jövő heti, november 25-i Szegedi Ítélőtáblás tárgyalás, ahol a kényszervallatás miatt indult pótmagánvádas eljárásban felmentő döntés születhet, vagy megkérdőjeleződhet az ügy alapját képező beismerő vallomás jogszerűsége. Mint ismert, Fehér János azért citálta az őt kihallgató rendőröket katonai bíróság elé, mert állítása szerint kényszerítették, hogy magára vállalja a gyilkosságot. Amennyiben az ítélőtábla jogi aggályokat talál a vallomás felvételével kapcsolatban, az elméletileg veszélybe sodorhatja a jelenlegi elmarasztaló ítéletet is, és fennáll a lehetősége annak, hogy a vádlottat végül szabadon kell engedni.
Fehér tehát első fokon a maximális büntetést kapta, ám az ítélet nem jogerős, ugyanis a vádlott és védője is felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.