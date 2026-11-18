Mint arról beszámoltunk, a Kecskeméti Törvényszék 15 év fegyházbüntetésre ítélte Fehér Jánost Till Tamás 26 évvel ezelőtti megöléséért. Mivel a férfi a bűncselekmény elkövetése idején csupán 16 éves volt, fiatalkorúként állt a bíróság elé. Éppen ezért nem is ítélhették életfogytig tartó szabadságvesztésre.

Till Tamás gyászoló szülei megérkeznek az ítélethirdetésre

Fotó: Mediaworks

Bár Fehér ügyvédei elévülésre hivatkoztak, a bíróság kijelentette, hogy az emberölés minősített esetei sosem évülnek el, és ebben a tekintetben a terhelt kora irreleváns. Fehért az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolta. A törvényszék ezt minden tekintetben megalapozottnak találta.

Az áldozat, Till Tamás szülei, Katalin és Mátyás jelen voltak az ítélethirdetésen. A bíróság döntésével annak ellenére sem tudnak megelégedni, hogy tudják, hogy a törvény által lehetővé tett legszigorúbb büntetést mérték Fehérre.

– Nem 15 év kellene neki, hanem minimum a duplája -fogalmazott az édesapa.

– Megmondom őszintén, az ügy egy kicsit felháborító. Bosszantó, hogy fiatalkorúként állították Fehér Jánost bíróság elé. Egyedül az életfogytig tartó fegyházbüntetés lenne elfogadható, igaz, az sem hozná vissza a gyermekemet – tette hozzá az anya. A kérdésre, hogy az elsőfokú ítélet megszületésével lekerül-e némi teher a vállukról, Mátyás gondolkodás nélkül válaszolt.

– Nem igazán. Ezzel nekünk még mindig ugyanaz maradt az igazság, hogy a gyerekünk nem él – jelentette ki az apa, aki szerint az, hogy Fehér János végigvigyorogta az ítélethirdetést, kiválóan megmutatja a személyiségét.

Fehér János vigyorogva jelent meg a bíróságon

Fotó: Mediaworks

A szülők a törvényszékről egyenesen a temetőbe siettek, a fiuk sírjához.

– Mindig kimegyünk. Mindig. Mindig ott vagyok. Nekünk tulajdonképpen már csak ez maradt -fejezte be az édesanya.

Till Tamás 26 éve halott, de csak ma született az ügyében ítélet

Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője szerint az ítélet szigorú és határozott volt.

– Ez a nap azért volt különleges, mert huszonhat esztendős várakozás után meghozta a törvényszék döntést, amelyet az emberi együttélés és az emberi igazságosság megkövetelt – mondta, hozzátéve, hogy tizenöt év szabadságvesztésnél több nem lehetett kiszabni ebben az ügyben.