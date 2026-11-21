Igazságtalannak és túl szigorúnak tartja a Till Tamás megölése miatt első fokon 15 év fegyházra ítélt Fehér János családja a Kecskeméti Törvényszék verdiktjét. Úgy vélik, a döntéshozók sem az idő múlását, sem azt nem vették figyelembe, mit adott János a nyomozóhatóságnak. Állítják: semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, hogy János követte volna el az egészet.

Ítélet született Till Tamás ügyében a Kecskeméti Törvényszéken. Fehér Jánost 15 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság

Fotó: Mediaworks

Mint ismert, a 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án gyermeknapon ment el otthonról, és soha többé nem ment haza. A holtteste csak 2024-ben került elő egy bajai tanya melléképületének aljzatbetonja alól. Fehér János először beismerte a bűncselekmény elkövetését, de azóta határozottan tagadja, hogy köze lenne a gyermek halálához.

Till Tamás feltételezett gyilkosa fellbbezett az ítélet ellen

Fehér János anyósa szerint mivel 2000-ben, a bűncselekmény idején Fehér János mindössze 16 éves volt, a fegyházi fokozat is elfogadhatatlan.

– Nem vették figyelembe sem az idő múlását, sem azt, hogy Jani büntetlen előéletű volt. Még hogy bűnösnek is találták, a maximálisan kiszabható büntetés megállapítása egyszerűen embertelen. 26 év eltelt Tamáska tragédiája óta – érvelt János családtagja.

Az ítélethirdetés óta a család még nem beszélt Fehérrel, pedig szerették volna biztosítani az ártatlanságában való töretlen hitükről.

Fehér János fellebbezett az ítélet ellen. A jogerős ítélet nagyjából nyolc hónap múlva várható.

– Természetesen igyekszünk mihamarabb meglátogatni Janit a börtönben. Az ítélethirdetésre anyagi okokból nem mentünk el, hiszen messze lakunk Kecskeméttől. Drága a vonatjegy és a benzin is – mondta Fehér János elvált feleségének édesanyja, majd az Origo kérdésére elárulta: a lányának jelenleg nincs új párkapcsolata.

– Ildikó még mindig bízik abban, hogy János hamarosan szabadul. Nem is vágyik másik férfire, vele képzeli el a jövőjét. Csak azért váltak el, mert minden bizonytalanak tűnt, de ha Janit végre kiengedik, újra összeházasodnak – fejezte be az idősödő nő.