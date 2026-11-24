Mint ismert, múlt hét szerdán első fokon 15 év fegyházbüntetésre ítélték a Till Tamás megölésével vádolt Fehér Jánost. A Kecskeméti Törvényszék bizonyítottnak látta, hogy a most 43 éves férfi 16 éves korában a 11 éves kisfiút segítségkérés ürügyén behívta egy bajai tanya melléképületébe, ahol brutálisan végzett vele, majd – tudva arról, hogy ott betonozni fognak – elásta. Az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. Az első minősítés alapja, hogy a vádhatóság álláspontja szerint az intézetben nevelkedő, saját bevallása szerint az idősebbek által szexuálisan abuzált fiú valójában azért szólította le a gyermeket, mert ki szerette volna próbálni, milyen érzés, ha ő ural le másokat egy intim szituációban. A második minősítés a sérülésokozás brutalitásából adódik, míg a harmadik nem szorul magyarázatra.

Till Tamás gyilkosa első fokon 15 év fegyházat kapott

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A gyilkossági ügy talán sosem tudódott volna ki, ha Fehér János 2024 nyarán egy barátja számára nem kívánt volna vádegyezséget elérni. A sikeres vállalkozó besétált a rendőrségre, és közölte, tudja, hol pihennek a 2000 óta eltűntként körözött Till Tamás maradványai. Az egyenruhásokat valóban elvezette a csontokhoz, a hatóságot pedig természetesen erősen foglalkoztatta a kérdés: honnan származtak az információi. Akkor azt állította, hogy kamaszként a tanya akkori tulajdonosánál végzett segédmunkát, a kisfiút pedig az idős esztergályos ölte meg, majd éppen Fehért és egy társát bízta meg a holttest eltüntetésével. Petőfi Attila, Bogdány Gyula és Ferentzi Gyula főtisztek gyanakodni kezdtek, majd sikerült a férfit megtörniük. Fehér akkor részletesen ismertette, hogyan ölte meg Tamáskát, végül pedig a beismerő vallomása szolgáltatta az eljárás során a legfőbb bizonyítékot. A férfi most azt szeretné elérni, hogy pont ezt a bizonyítékot ne lehessen figyelembe venni.

Fehér állítja: csak azért ismerte be a bűncselekmény elkövetését, mert a rendőrök egyrészt azt mondták neki, hogy a tette már elévült, ezért nem büntethető, másrészt azzal zsarolták, ha nem segít nekik az ügyet lezárni, elintézik, hogy a kárpátaljai szeretteit kitoloncolják a háború sújtotta Ukrajnába.