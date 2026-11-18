Kéz- és lábbilincsben vezették végig a Kecskeméti Törvényszék folyosóján a BVOP műveleti osztályának emberei a Till Tamás 26 évvel ezelőtti meggyilkolásával vádolt Fehér Jánost. A férfi, mint eddig minden alkalommal fülig érő szájjal vonult végig az épületben, mint aki kifejezetten élvezi a figyelmet. A múlt héten az utolsó szó jogán megszólalva kifejtette, hogy tisztában van vele, hogy el fogják ítélni, majd megfenyegette a bíróságot, mondván, egy nap kiszabadul, és mindenki felelni fog, aki részt vett a „meghurcolásában”. Következetesen ártatlannak mondta magát, de kinyilvánította, hogy inkább leüli a számára maximálisan kiszabható 15 évet, mintsem hogy asszisztáljon az eljáráshoz.

Fehér János megérkezik az ítélethírdetésre Fotó: Mediaworks

Till Tamás ügyében ítélet született

9 óra után nem sokkal a törvényszék tárgyalóterme szinte a zsúfolásig megtelt a média képviselőivel, és az érdeklődőkel, de megjelentek a meggyilkolt Till Tamás szülei, Katalin és Mátyás is. Czakkerné Pásztor Anita Irén bírónő bejelentette, hogy pillanatokon belül ismerteti az ítéletet, amit a jelenlevőknek a protokoll szerint állva kell meghallgatniuk.

2026.11.18 A gyászoló szülők megérkeznek az ítélethirdetésre a Kecskeméti Törvényszéken

Fotó: Gábor Zoltán

– Nagyon korán keltünk ma, hogy Bajáról Kecskemétre érjünk időben. Legalább eljutottunk ma addig, hogy végre ítélet születik – mondta az ítélet kihirdetését megelőzően lapunknak Katalin, a meggyilkolt kisfiú, Till Tamás édesanyja, aki a fiáról készült fotót tartott az ölében. Katalint a férje tolt kerekesszékben be a tárgyalásra.

A Kecskeméti Törvényszék első fokon megállapította, hogy Fehér János bűnös, tettéért pedig 15 évet kell fegyházban töltenie, legkorábban a büntetése három negyedének letöltése után kerülhet szabadlábra. Miközben a bírónő beszélt, a gyászolók fájdalmasan, de némileg megkönnyebbülten fellélegeztek.

Till Tamás szülei 26 évet vártak fiúk gyilkosának első fokú ítéletére Fotó: Mediaworks

Fehér a verdikten nem lepődött meg, mi több, az Origónak a férfi apósa a napokban elmondta, hogy telefonon beszéltek Jánossal, akit nagyon letörtnek találtak.

– Mi hiszünk Jani ártatlanságában, ő pedig előre felkészült rá, hogy neki kell elvinnie a balhét, mert a közvélemény megköveteli, hogy a 2000 óta húzódó ügy végre véget érjen. Tudjuk, sokan kifogásolták a bíróságon tanúsított viselkedését, és azt, hogy állandóan vigyorgott. Fontos tisztázni, hogy nem a szülők fájdalmát nevette ki, hanem az ügyészséget és a vádat. Hiába tett Jani feljelentést az őt kihallgató rendőrök ellen kényszervallatás miatt, és hiába indított pótmagánvádas eljárást, az egyenruhásokat felmentették – nyilatkozta Attila.