Ijesztő dolgokat mondott az utolsó szó jogán a Till Tamás megölésével vádolt férfi

Az utolsó szó jogán szólalt fel a Kecskeméti Törvényszéken a Till Tamás megölésével vádolt Fehér János. Az ügyészség szerint 2000. május 28-án, gyermeknapon az akkor 16 éves vádlott cigarettaszünetet tartott a tanyán, ahol dolgozott, ezért kimet az utcára, ahol meglátta a kerékpáron közeledő 11 éves kisfiút. A kamasz segítségkérés ürügyén behívta a gyermeket, kegyetlenül végzett vele, majd egy melléképület aljzatbetonjába temette.

Till Tamás ügyében hamarosan ítélet születik Fotó: Mediaworks

Till Tamás feltételezett gyilkosa hosszasan beszélt a bíróságon

Tamáska szülei 24 évig töretlenül hittek benne, hogy gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán Fehér János vádegyezséget kívánt kötni egy 2 éves szabadságvesztésre ítélt barátja javára, ezért besétált a rendőrségre, ahol előadta, tudja, hol kell keresni Tamáska földi maradványait.

A rendőrökkel való egyeztetés során azt az információt kapta, hogy az emberölés már elévült, ezért magára vállalta a bűncselekményt.

A férfi valóban szabadon távozhatott a kapitányságról, ám hamar kiderült, hogy az ügyészség álláspontja szerint az emberölés minősített esetei nem évülnek el, ezért kiadták az elfogatóparancsot Fehér ellen. Jánost letartóztatták, majd bíróság elé állították. A vádlott ma, 2026. november 11-én adhatta elő maratoni monológját az utolsó szó jogával élve. Fehér János bírói engedéllyel ülve maradt a több órás beszéde alatt. Előre elnézést kért, ha esetleg akadozna, ugyanis diszlexiás, ezért nehezére esik az olvasás. Ezt követően a kezébe vette az általa telejegyzetelt füzeteit, majd kinyilvánította: az eljárás kezdete óta számtalan sérelem érte.

– Ki lehet mondani, hogy amit egy hónapig elévült tényként kezeltek, azt a közfelháborodás után a főügyész átgondolta, mert nem tudott aludni. Ha nincs közfelháborodás, nincs újraértelmezés sem. A tisztelt bíróság vegye figyelembe, hogy elég mocskos disznóság folyt ellenem – mondta Fehér János, majd előadta, hogy azért tett beismerő vallomást, mert azt mondták neki, ha nem teszi, a családját kitoloncolják Ukrajnába, vagyis a háborús helyzet miatt a biztos halálba, ráadásul az ügy már egyébként is elévült.

– Most megígérem az összes érintett személynek, hogy mindenki felelni fog a tettéért – jelentette ki a vádlott, miután kifejtette, hogy a meghurcoltatásában a rendőrök mellett az ügyészség és a média munkatársai is részt vettek.

– Pontosan tudom, hogy engem el fognak ítélni ártatlanul, de előre tisztázni szeretném, hogy egyszer szabadulni fogok, és meg sem állok Strasbourgig. Leülöm a büntetésemet egy olyan bűnért, amit nem követtem el. Akkor az összes bizonyítékot be fogom szerezni, amit a bíróság nem volt hajlandó – közölte Fehér János, és azt is kifogásolta, hogy a bíróság mintegy 13 tárgyalási napot törölt, így nem állt módjában megfelelően védekezni.