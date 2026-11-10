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Till Tamás

Ijesztő dolgokat mondott az utolsó szó jogán a Till Tamás megölésével vádolt férfi

3 órája
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Mindenki felelni fog, aki részt vett a meghurcolásában, és áldozatnak tekinti magát – jelentette ki az utolsó szó jogán az elítélésében már biztos Fehér János. A férfit azzal vádolják a Kecskeméti Törvényszéken, hogy 2000. május 28-án, gyermeknapon ő végzett a 11 éves Till Tamással.
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Till Tamáshaláltragédiagyilkos

Az utolsó szó jogán szólalt fel a Kecskeméti Törvényszéken a Till Tamás megölésével vádolt Fehér János. Az ügyészség szerint 2000. május 28-án, gyermeknapon az akkor 16 éves vádlott cigarettaszünetet tartott a tanyán, ahol dolgozott, ezért kimet az utcára, ahol meglátta a kerékpáron közeledő 11 éves kisfiút. A kamasz segítségkérés ürügyén behívta a gyermeket, kegyetlenül végzett vele, majd egy melléképület aljzatbetonjába temette.

Till Tamás-gyilkosság büntetőper, bíróság, Till Tamás, TillTamás, Kecskemét, 2026.11.10.,
Till Tamás ügyében hamarosan ítélet születik  Fotó: Mediaworks

Till Tamás feltételezett gyilkosa hosszasan beszélt a bíróságon

Tamáska szülei 24 évig töretlenül hittek benne, hogy gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán Fehér János vádegyezséget kívánt kötni egy 2 éves szabadságvesztésre ítélt barátja javára, ezért besétált a rendőrségre, ahol előadta, tudja, hol kell keresni Tamáska földi maradványait. 

A rendőrökkel való egyeztetés során azt az információt kapta, hogy az emberölés már elévült, ezért magára vállalta a bűncselekményt. 

A férfi valóban szabadon távozhatott a kapitányságról, ám hamar kiderült, hogy az ügyészség álláspontja szerint az emberölés minősített esetei nem évülnek el, ezért kiadták az elfogatóparancsot Fehér ellen. Jánost letartóztatták, majd bíróság elé állították. A vádlott ma, 2026. november 11-én adhatta elő maratoni monológját az utolsó szó jogával élve. Fehér János bírói engedéllyel ülve maradt a több órás beszéde alatt. Előre elnézést kért, ha esetleg akadozna, ugyanis diszlexiás, ezért nehezére esik az olvasás. Ezt követően a kezébe vette az általa telejegyzetelt füzeteit, majd kinyilvánította: az eljárás kezdete óta számtalan sérelem érte.

– Ki lehet mondani, hogy amit egy hónapig elévült tényként kezeltek, azt a közfelháborodás után a főügyész átgondolta, mert nem tudott aludni. Ha nincs közfelháborodás, nincs újraértelmezés sem. A tisztelt bíróság vegye figyelembe, hogy elég mocskos disznóság folyt ellenem – mondta Fehér János, majd előadta, hogy azért tett beismerő vallomást, mert azt mondták neki, ha nem teszi, a családját kitoloncolják Ukrajnába, vagyis a háborús helyzet miatt a biztos halálba, ráadásul az ügy már egyébként is elévült.

– Most megígérem az összes érintett személynek, hogy mindenki felelni fog a tettéért – jelentette ki a vádlott, miután kifejtette, hogy a meghurcoltatásában a rendőrök mellett az ügyészség és a média munkatársai is részt vettek.

– Pontosan tudom, hogy engem el fognak ítélni ártatlanul, de előre tisztázni szeretném, hogy egyszer szabadulni fogok, és meg sem állok Strasbourgig. Leülöm a büntetésemet egy olyan bűnért, amit nem követtem el. Akkor az összes bizonyítékot be fogom szerezni, amit a bíróság nem volt hajlandó – közölte Fehér János, és azt is kifogásolta, hogy a bíróság mintegy 13 tárgyalási napot törölt, így nem állt módjában megfelelően védekezni.

Till Tamás-gyilkosság büntetőper, bíróság, Till Tamás, TillTamás, Kecskemét, 2026.11.10.,
A vádlott az ártatlanságát hangsúlyozta  Fotó: Mediaworks

– Inkább leülöm a 15 évet, de nem veszek részt aljas dolgokban – tette hozzá.

Fehér arról is beszélt, hogy a bíróság előtt felhozott vádak szerinte sokszor hiányos vagy ellentmondásos bizonyítékokon alapulnak. Többször megemlítette a szúrások számát, jellegét és helyét (például a nyaki részen keletkezett vagy a csigolyáknál lévő sérülésekre hivatkozott), valamint azt, hogy a szakértői vélemények álláspontja szerint nem tudtak minden kétséget kizáróan egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni a sérülések pontos keletkezési körülményeire vonatkozóan sem.

– Meg kell jegyeznem, hogy a lágyrészek elbomlottak, ezért azok már semmiről sem tanúskodhatnak. A pólón keletkezett szúrásnyomok pedig nem jelentek meg a csontokon is. Azt azonban el tudom képzelni, hogy a rendőrök, miután a maradványokat kiemelték, szándékosan rugdosták a csontokat, hogy minél súlyosabb sérüléseket mutathassanak ki – fejtette ki szürreális gondolatait János.

– Az egész ügyben annyit tudhatunk biztosan, hogy Till Tamás meghalt, amit őszintén sajnálok! – nyilvánította ki a vádlott, aki azt állítja, semmi köze a tragédiához, csak annyi, hogy ő vezette az egykori munkáltatója autóját, amikor a Till Tamást a platóról lelógó vascsővel elsodorta.

– Még beszéltem is akkor a kisfiúval. Életben volt – állította a vádlott, aki azt állítja, hogy az idős esztergályos azt mondta neki, hogy majd ő gondoskodik a sérült gyermekről. Hogy Tamáska pontosan hogyan vesztette életét, azt Fehér nem tudta elmondani, csak azt, hogy végül neki kellett az élettelen testet betonba temetnie.

Az ügyben jövő szerdán hirdetnek ítéletet.


 

 

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