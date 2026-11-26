Tömegkarambol Mánynál: busz, kisbusz és személyautó ütközött szerda este a 103-as úton Mány térségében, a balesetben egy idős nő a helyszínen meghalt – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a 103-as főút 7-es kilométerénél egy menetrend szerinti autóbusz, egy kisbusz és egy személyautó ütközött.

Tömegkarambol Mánynál: egy menetrend szerinti busz, egy kisbusz és egy autó ütközött -Fotó: unsplash.com

Egy, a személygépkocsiban utazó idős nő a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A mentés és a helyszíni szemle ideje alatt a forgalom rendőri irányítás mellett szakaszosan haladt.

A baleset sérültjeiről az Országos Mentőszolgálat későbbre ígért tájékoztatást.

Mint ahogy megírtuk, leesett az első hó, és az útviszonyok romlása miatt megszaporodtak a balesetek: az autópályákon és a főutakon is karambolok történtek, a 103-as főutat Mány és Zsámbék között teljesen lezárták, a fővárosban pedig a kedvezőtlen időjárás miatt több buszjárat sem közlekedik.