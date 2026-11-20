Lehajtott az útról, átszakította a szalagkorlátot és felborult egy lengyel turistabusz a 2-es főúton, Rétság és Szendehely között.

Buszbaleset a 2-es főúton: felborult egy lengyel turistabusz Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Buszbaleset a 2-es főúton: felborult egy lengyel turistabusz

Az 52-es kilométernél történt a baleset, a járműben ekkor csak a sofőr ült, mentő érkezett hozzá.

A rétsági hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. A főút forgalma az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett, félpályán halad - közölte a katasztrófavédelem.

