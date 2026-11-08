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tűz

Kiégett egy lakás Budapesten, mentőálarcban menekítették ki a lakókat

21 órája
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Kiégett egy társasházi lakás Budapest harmadik kerületében. A tűz egy négyszintes társasházban keletkezett a Pozsonyi utcában. Az épületből a tűzoltók tizenöt lakót menekítettek ki: volt, akit mentőálarcban vittek ki a szabadba, mialatt a helyszínre mentő is érkezett.
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tűzBudapestlakáslakástűz

Tűz ütött ki egy társasházban Budapest harmadik kerületében. A lángok a Pozsonyi utcában, egy négyszintes társasház egyik lakásában csaptak fel, a füsttel pedig csakhamar az egész épület megtelt. A lakókat a tűztoltók menekítették ki, a helyszínre mentő is érkezett.

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Tűz ütött ki Budapesten (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Tűz ütött ki Budapesten

A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi hivatásos tűzoltók, majd az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, vízsugarakkal eloltották a lángokat, megszüntették a beizzásokat, illetve hűtötték, átvizsgálták a külső homlokzatot, valamint a tetőt. 

Az épületből tizenöt lakót menekítettek ki, volt, akit mentőálarcban vittek ki a szabadba, mialatt a helyszínre mentő is érkezett. 

A lakók számára melegedőbusz is kiszállt a helyszínre. A gázművek szakemberei átvizsgálták az épületet, a szolgáltatást öt lakásban nem kapcsolták vissza. Az érintett lakás tulajdonosának elhelyezését az önkormányzat oldja meg, míg nyolcan saját maguk gondoskodnak átmeneti szállásról.

Néhány hete a II. kerületi Szeréna úton történt egy halálos tűzeset. A 80 négyzetméteres ingatlan már teljes terjedelmében égett, amikor a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre értek, a lakásban pedig megtalálták az ott élő orvos holttestét is.

 

 

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