Kiégett egy lakás Budapesten, mentőálarcban menekítették ki a lakókat

Tűz ütött ki egy társasházban Budapest harmadik kerületében. A lángok a Pozsonyi utcában, egy négyszintes társasház egyik lakásában csaptak fel, a füsttel pedig csakhamar az egész épület megtelt. A lakókat a tűztoltók menekítették ki, a helyszínre mentő is érkezett.

Tűz ütött ki Budapesten (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Tűz ütött ki Budapesten

A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi hivatásos tűzoltók, majd az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, vízsugarakkal eloltották a lángokat, megszüntették a beizzásokat, illetve hűtötték, átvizsgálták a külső homlokzatot, valamint a tetőt.

Az épületből tizenöt lakót menekítettek ki, volt, akit mentőálarcban vittek ki a szabadba, mialatt a helyszínre mentő is érkezett.

A lakók számára melegedőbusz is kiszállt a helyszínre. A gázművek szakemberei átvizsgálták az épületet, a szolgáltatást öt lakásban nem kapcsolták vissza. Az érintett lakás tulajdonosának elhelyezését az önkormányzat oldja meg, míg nyolcan saját maguk gondoskodnak átmeneti szállásról.