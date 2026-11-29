Szombat este tűz ütött ki egy földszintes parasztházban Ecsegen, a Madách úton - közölte Juhász László, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

Halálos háztűz történt Nógrád megyében. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Halálos háztűz történt Nógrád megyében

A helyszínre a pásztói és a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik vízsugarakkal kezdték meg az oltást, majd sikerült körülhatárolniuk a lángokat. A tűzoltók megbontották a tetőszerkezetet is, hogy a parázsló részeket is eloltsák.

Az oltás közben egy embert találtak a házban, aki a NOOL értesülései szerint életét vesztette. A helyszínre a mentők, a rendőrök és az áramszolgáltató szakemberei is kivonultak. Buda Gábor, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lapnak elmondta: a rendőrség a tűzvizsgálat lezárása után teszi meg a szükséges lépéseket.

Tragédia Kisbéren: idős házaspár életét követelték a lángok

Tűz ütött kis egy családi házban a minap. A kisbéri lakásban egy idős házaspár lakott, akiknek az életét a helyszínre kiérkező mentők sem tudták megmenteni.