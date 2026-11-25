A Szent Imre utcába riasztották a tűzoltókat, miután füst áramlott ki egy kisbéri családi ház ablakain. A tűz egy nagyjából száztíz négyzetméteres épület konyhájában keletkezett: az esetnél a kisbéri és pannonhalmi hivatásos, valamint rédei önkéntes tűzoltók szálltak ki.

Tűz Kisbéren: két embert menekítettek ki az égő házból (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Tűz Kisbéren: két embert menekítettek ki az égő házból

Az egységek légzésvédelem mellett hatoltak be a házba, átvizsgálták a tetőteret, megbontották a palatetőt, megkeresték az izzó részeket, majd több vízsugárral oltották a lángokat. A rajok az egyik füsttel telítődött szobában, valamint a nyári konyhában egy-egy embert találtak, az egyiküket kivitték a házból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, míg a másik lakót a hatósági vizsgálatig nem mozdították meg.

A katasztrófavédelem közleménye szerint az eset körülményeit a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vizsgálja.

Több pusztító tűz is tombolt a napokban

Vasárnap hajnalban tűz ütött ki a rudabányai művelődési házban, alig néhány hónappal azután, hogy felújították: úgy tudni, az eset mögött szándékos gyújtogatás áll, amellyel egy lopás nyomait akarták eltüntetni. Vasárnap, nem sokkal éjfél előtt pedig Budapest X. kerületében, a Sírkert úti szeméttelepen volt hatalmas tűz. A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor mintegy 500 négyzetméteren, hat-nyolc méter magasra felhalmozott elektromos hulladék égett. A lángok több épületet és további hulladékhalmokat is veszélyeztettek