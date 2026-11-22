Országszerte több helyen is tűz tombolt az éjjel. A TV2 Híradó szerint Szamosszegen egy család otthona gyulladt ki: ekkor a fiatal anya a pici gyermekeivel a karjában menekült, miután felcsaptak a lángok - úgy tudni, az apa ezalatt épp dolgozott.

Tűz Szamosszegen: gyermekeivel a karjai közt menekült az édesanya (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Tűz Szamosszegen: gyermekeivel a karjai közt menekült az édesanya

Az édesapa a híradóban elmondta, a gyerekek éppen csak ébredeztek, amikor felcsaptak a lángok, ezért ahogy voltak, pizsamában rohant ki velük az utcára az édesanyjuk.

A család jelenleg a nagyszülőknél él, az otthonukat azonban mindenképpen felújítják, a karácsonyt pedig már újra ott szeretnék tölteni négyesben.

Rudabányán pedig a feltételezések szerint szándékos gyújtogatás történt: itt a település művelődési házában ütött ki tűz, amelyet alig néhány hónappal korábban újítottak fel. A rendőrség az ügy kapcsán két embert vett őrizetbe.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy betörés nyomainak eltüntetése miatt keletkezhetett százmilliós kár a magyar településen. A rudabányai művelődési házban pusztító tűz mögött ugyanis a legfrissebb értesülések szerint szándékos gyújtogatás állhat. A részleteket ITT lehet elolvasni!



