Hatalmas tűz ütött ki vasárnap éjfél előtt néhány perccel Budapest X. kerületében, a Sírkert úti szeméttelepen. A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor mintegy 500 négyzetméteren, hat-nyolc méter magasra felhalmozott elektromos hulladék égett. A lángok több épületet és további hulladékhalmokat is veszélyeztettek – közölte a Katasztrófavédelem.

November 22-én késő este ütött ki a tűz Budapesten, a Sírkert úti szeméttelepen. Ötszáz négyzetméteren égett a hulladék, reggel is dolgoztak a tűzoltók. Forrás: Katasztrófavédelem

Tűz Budapesten: elektromos hulladék égett a szeméttelepen

A tűzoltók hat vízsugárral vették fel a harcot a hatalmas lángokkal. Hétfő hajnalban, fél kettőre sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését, így a lángok nem érték el a szomszédos épületet.

Az oltást két munkagép is segítette. A katasztrófavédelem hétfő reggeli tájékoztatása szerint a tűzoltókra még elhúzódó munkálatok vártak.

A katasztrófavédelem Facebook-oldalán látványos fotókat tett közzé a pusztító tűzről és a lángokkal küzdő tűzoltók munkájáról. A képeken jól látható, milyen hatalmas tűzzel kellett szembenézniük az egységeknek.

Szándékos gyújtogatás állhat a pusztító rudabányai tűzeset mögött

Egy betörés nyomainak eltüntetése miatt keletkezhetett százmilliós kár egy magyar településen. A rudabányai művelődési házban pusztító tűz mögött ugyanis a legfrissebb értesülések szerint szándékos gyújtogatás állhat.