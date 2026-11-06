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tűz

Mentőhelikopterrel vittek kórházba egy kétéves gyereket, testvére is megsérült a tűzben

2026. november 06. 19:22
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Súlyos sérüléseket szenvedett egy kétéves kisgyermek, miután kigyulladt egy családi ház a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tuzséron. A tuzséri háztűz során testvére, egy néhány hónapos csecsemő is megsérült, mindkét gyermeket kórházba kellett szállítani.
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tűzgyermekkórház

A tuzséri háztűz során a kétéves gyermek haja és bőre is megégett. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy altatásban, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Néhány hónapos testvérét füstmérgezés miatt szállították el a mentők. Az édesanyjuk és a nagymamájuk szintén kórházi ellátásra szorult.

Tuzséri háztűz: mentőhelikopterrel vittek kórházba egy kétéves gyereket
Tuzséri háztűz: mentőhelikopterrel vittek kórházba egy kétéves gyereket Fotó: unsplash.com

A beszámoló szerint a családi házban keletkezett tüzet feltehetően a cserépkályhából kipattanó szikra okozhatta. A lángok gyorsan elterjedtek az épületben, a háztűzben pedig a család több tagja is veszélybe került.

Kiskunmajsán is lakástűz volt

Nem ez volt az egyetlen súlyos lakástűz: Kiskunmajsán is kigyulladt egy családi ház, ahol egy szoba kapott lángra. A tűzesetben egy idős férfit kellett kórházba szállítani, az épület pedig lakhatatlanná vált.

A két eset ismét ráirányítja a figyelmet a fűtőberendezések használatának veszélyeire. A cserépkályhák és más fűtőeszközök környezetében különösen fontos a tűzvédelmi szabályok betartása.

 

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