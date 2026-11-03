Gyilkosság Újpesten: holtan találtak egy idős asszonyt, egy 47 éves nőt gyanúsítanak a megölésével

Tragédia Újpesten: a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2026. november 3-án 15 óra 30 perc körül érkezett bejelentés, hogy egy IV. kerületi társasház egyik lakásában egy idős nőt holtan találtak - közölte a rendőrség.

Emberölés Újpesten: holtan találtak egy idős nőt, elfogtak egy 47 éves nőt Fotó: Mediaworks

Emberölés Újpesten: holtan találtak egy idős nőt, elfogtak egy 47 éves nőt

A rendőrök azonnal a helyszínre mentek és szemlét tartottak, mely során felmerült az idegenkezűség gyanúja. A fővárosi nyomozók a beszerzett adatok alapján rövid időn belül a társasházban elfogtak egy 47 éves nőt, aki megalapozottan gyanúsítható a cselekmény elkövetésével.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.