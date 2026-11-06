Újabb részletek derültek ki az újpesti gyilkosság ügyében – így döntött a bíróság

Egy hónapra elrendelte az újpesti gyilkosság elkövetésével gyanúsított 47 éves nő letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte a Fővárosi Törvényszék. A nőt azzal gyanúsítják, hogy egy IV. kerületi társasházban megölt egy idős asszonyt.
A Fővárosi Főügyészség azért indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye.
A bíróság közleménye szerint a nő az elfogása előtt nem a bejelentett lakcímén élt, tényleges tartózkodási helye ismeretlen volt, emellett kedvezőtlen anyagi körülmények között élt, és nem rendelkezett olyan kötődésekkel, amelyek csökkentenék a szökés veszélyét.
A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény rendkívül súlyos. Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, 10-től 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rá.
Az újpesti gyilkosság gyanúsítottját pszichiátriai intézetben helyezik el
Bár a nő büntetlen előéletű, elfogásakor zavartan viselkedett. A bíróság szerint a feltételezett bűncselekmény körülményei is arra utalnak, hogy magatartása kiszámíthatatlan lehet.
A bíróság ezért úgy döntött, hogy a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.
A gyanúsított elmeállapotának szakértői vizsgálatát és pszichiátriai kezelését is indokoltnak tartják.
Egy társasház lakásában találták meg az idős nő holttestét
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden számolt be arról, hogy elfogtak egy 47 éves nőt, akit egy idős asszony megölésével gyanúsítanak.
A rendőrségre délután fél négy körül érkezett bejelentés arról, hogy egy IV. kerületi társasház egyik lakásában holtan találtak egy idős nőt. A nyomozók a beszerzett adatok alapján rövid időn belül, még a társasházban elfogták a feltételezett elkövetőt.
A gyanúsított letartóztatásáról szóló bírósági végzés végleges.