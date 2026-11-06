Újabb részletek derültek ki az újpesti gyilkosság ügyében – így döntött a bíróság

Egy hónapra elrendelte az újpesti gyilkosság elkövetésével gyanúsított 47 éves nő letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte a Fővárosi Törvényszék. A nőt azzal gyanúsítják, hogy egy IV. kerületi társasházban megölt egy idős asszonyt.

Az újpesti gyilkosság ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság hozott döntést

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A Fővárosi Főügyészség azért indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye.

A bíróság közleménye szerint a nő az elfogása előtt nem a bejelentett lakcímén élt, tényleges tartózkodási helye ismeretlen volt, emellett kedvezőtlen anyagi körülmények között élt, és nem rendelkezett olyan kötődésekkel, amelyek csökkentenék a szökés veszélyét.

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény rendkívül súlyos. Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, 10-től 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rá.

Az újpesti gyilkosság gyanúsítottját pszichiátriai intézetben helyezik el

Bár a nő büntetlen előéletű, elfogásakor zavartan viselkedett. A bíróság szerint a feltételezett bűncselekmény körülményei is arra utalnak, hogy magatartása kiszámíthatatlan lehet.

A bíróság ezért úgy döntött, hogy a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.

A gyanúsított elmeállapotának szakértői vizsgálatát és pszichiátriai kezelését is indokoltnak tartják.

Egy társasház lakásában találták meg az idős nő holttestét A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden számolt be arról, hogy elfogtak egy 47 éves nőt, akit egy idős asszony megölésével gyanúsítanak. A rendőrségre délután fél négy körül érkezett bejelentés arról, hogy egy IV. kerületi társasház egyik lakásában holtan találtak egy idős nőt. A nyomozók a beszerzett adatok alapján rövid időn belül, még a társasházban elfogták a feltételezett elkövetőt.

A gyanúsított letartóztatásáról szóló bírósági végzés végleges.