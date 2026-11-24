Emberi hamvakat tartalmazó urna sodródott partra a Duna pócsmegyeri, surányi szakaszán, a felső strandnál. A tárgyra egy arra járó figyelt fel, aki az arról készült fényképet a közösségi médiában is megosztotta – számolt be róla a Blikk.

Emberi hamvakat tartalmazó urna sodródott partra a Duna surányi szakaszán (A kép illusztráció)

Fotó: MEDIAWORKS

Horváth Ádám, vízi búcsúztatással foglalkozó szakember a lap megkeresésére megerősítette, hogy a partra sodródott urna vízi temetéshez készült. Véleménye szerint a búcsúztatás feltehetően szakemberek közreműködése nélkül történt, és a hozzátartozók maguk helyezhették vízre az elhunyt hamvait.

Akár fél óráig is a víz felszínén maradhat az urna A szakember elmondta, hogy a képen látható típus ára 30–50 ezer forint körül mozog. Kialakításából adódóan 20–30 percbe is telhet, mire megtelik vízzel és elsüllyed. A vízi búcsúztatás során ezért az urnát megfelelő mélységű vízterületen, hajóról vagy csónakról helyezik a folyóba, és megvárják, amíg elmerül. Az ilyen szertartásokhoz használt urnák jellemzően papírból, sóból vagy más, vízben lebomló természetes anyagból készülnek. Típustól függően néhány perc vagy akár több mint fél óra is szükséges az elsüllyedésükhöz.

Engedélyhez kötött a vízi temetés Magyarországon

A vízi búcsúztatáshoz Magyarországon a vízügyi hatóság hozzájárulása szükséges. A hamvak vízbe helyezésére vonatkozó előírások azonban területenként eltérhetnek: Budapesten például lebomló urnát kell használni, míg Győrben bizonyos helyeken a hamvak közvetlen vízbe szórása is megengedett.

A vízi temetkezés iránt az elmúlt években növekedett az érdeklődés. Míg Budapesten tíz évvel ezelőtt havonta hat-nyolc ilyen szertartást tartottak, ma már van olyan szolgáltató, amely naponta akár három hajós búcsúztatást is szervez.

Mennyibe kerül a vízi búcsúztatás?

A szakember tájékoztatása szerint a különböző temetkezési formák költségei jelentősen eltérhetnek:

hagyományos koporsós temetés: 800 ezer–1 millió forint;

hamvasztásos, urnás temetés: 350–400 ezer forint;

temetői szórásos temetés: 400–450 ezer forint;

vízi búcsúztatás: 400 ezer forinttól.

A vízi szertartás végső költségét a hajó, a résztvevők száma és a búcsúztatás egyéb részletei is befolyásolják.