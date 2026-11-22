Veszprémben, a Haszkovó utca egyik társasházánál történt súlyos eset vasárnap délelőtt. A rendelkezésre álló információk szerint egy 28 éves férfi zuhant le az épület ötödik emeleti erkélyéről. A helyszínre több rendőr- és mentőautó érkezett – számolt be róla a Veol.hu.

Veszprémben több rendőr- és mentőautó érkezett a zuhanás helyszínére

Fotó: Veol.hu

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők egy 30 év körüli férfit szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban.

Büntetőeljárás indult a veszprémi eset miatt

A történteket a rendőrség is megerősítette. Nagy Judit, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője közölte, hogy az ügy körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják.

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mi vezetett a férfi zuhanásához. A rendőrség további részleteket nem közölt.