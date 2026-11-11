Autó borult a villamossínekre Budapesten

Betonterelő kúpra hajtott, majd a villamossínekre borult egy autó szerda reggel Budapest VIII. kerületében, az Orczy úton. A baleset miatt áll a 23-as és a 24-es villamos közlekedése.

Baleset miatt áll a villamosforgalom egy része a VIII. kerületben - Fotó: BKK

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset az Orczy úton, a Benyovszky Móric utca közelében történt. Az autó először egy betonterelő kúpra hajtott, majd a villamossínekre borult.

A járműben kizárólag a sofőr utazott.

Nem járnak a villamosok

A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. A felborultkocsi mindkét irányban akadályozza a villamosforgalmat.

A BKK Info közlése szerint a baleset miatt a 23-as és a 24-es villamos helyett az Orczy tér és a Nagyvárad tér metróállomás között pótlóbuszok közlekednek.

Az Origo ma már beszámolt egy balesetről, akkor azt írtuk, hogy tömegbaleset történt Gödöllőnél.