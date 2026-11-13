Súlyos baleset az Erzsébet körúton: embert gázolt a villamos

Az Erzsébet körút Király utca és Dob utca közötti szakaszára riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat péntek este, mivel egy villamos elgázolt egy embert. A VII. kerületi baleset helyszínén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végezték a mentést.
Fennakadást okozott a villamosgázolás a budapesti közlekedésben
Embert gázolt egy villamos Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körúton, a Király utca és a Dob utca közötti szakaszon pénteken. A baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kiemelték az elgázolt embert a villamos alól, majd átadták a mentőknek.
A tűzoltók kiemelték az elgázolt embert a villamos alól, majd átadták a mentőknek. A sérült állapotáról a Katasztrófavédelem nem közölt részleteket.
Az Index helyszínen tartózkodó kolégájának beszámolója szerint jelentős erőkkel vonultak ki a mentők, a rendőrök és a tűzoltók. A gázolás a budapesti közösségi közlekedésben is fennakadásokat okoz.
Gyalogost gázoltak halálra a Váci úton, a rendőrség figyelmeztetést adott ki
Halálos közlekedési baleset történt péntek hajnalban Budapesten, a Váci úton, ahol egy ember a helyszínen életét vesztette. A gyalogosgázolás körülményeit a rendőrség vizsgálja, a tragédia pontos okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a történtek kapcsán a kedvezőtlen időjárási körülmények veszélyeire is felhívta a figyelmet.