Súlyos baleset az Erzsébet körúton: embert gázolt a villamos

Az Erzsébet körút Király utca és Dob utca közötti szakaszára riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat péntek este, mivel egy villamos elgázolt egy embert. A VII. kerületi baleset helyszínén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végezték a mentést.

Villamos gázolt el egy embert Budapesten, az Erzsébet körúton (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Fennakadást okozott a villamosgázolás a budapesti közlekedésben

Embert gázolt egy villamos Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körúton, a Király utca és a Dob utca közötti szakaszon pénteken. A baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kiemelték az elgázolt embert a villamos alól, majd átadták a mentőknek.

A tűzoltók kiemelték az elgázolt embert a villamos alól, majd átadták a mentőknek. A sérült állapotáról a Katasztrófavédelem nem közölt részleteket.

Az Index helyszínen tartózkodó kolégájának beszámolója szerint jelentős erőkkel vonultak ki a mentők, a rendőrök és a tűzoltók. A gázolás a budapesti közösségi közlekedésben is fennakadásokat okoz.