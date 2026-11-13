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Súlyos baleset az Erzsébet körúton: embert gázolt a villamos

katasztrófavédelem

Súlyos baleset az Erzsébet körúton: embert gázolt a villamos

51 perce
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Súlyos baleset történt 2026. november 13-án, pénteken az esti órákban Budapesten. Egy villamos elgázolt egy embert. További részletek a cikkben.
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katasztrófavédelemvillamosbalesetbudapest

Az Erzsébet körút Király utca és Dob utca közötti szakaszára riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat péntek este, mivel egy villamos elgázolt egy embert. A VII. kerületi baleset helyszínén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végezték a mentést. 

Villamos gázolt el egy embert Budapesten, az Erzsébet körúton
Villamos gázolt el egy embert Budapesten, az Erzsébet körúton (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Fennakadást okozott a villamosgázolás a budapesti közlekedésben

Embert gázolt egy villamos Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körúton, a Király utca és a Dob utca közötti szakaszon pénteken. A baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kiemelték az elgázolt embert a villamos alól, majd átadták a mentőknek.

A tűzoltók kiemelték az elgázolt embert a villamos alól, majd átadták a mentőknek. A sérült állapotáról a Katasztrófavédelem nem közölt részleteket.

Az Index helyszínen tartózkodó kolégájának beszámolója szerint jelentős erőkkel vonultak ki a mentők, a rendőrök és a tűzoltók. A gázolás a budapesti közösségi közlekedésben is fennakadásokat okoz.

Gyalogost gázoltak halálra a Váci úton, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

Halálos közlekedési baleset történt péntek hajnalban Budapesten, a Váci úton, ahol egy ember a helyszínen életét vesztette. A gyalogosgázolás körülményeit a rendőrség vizsgálja, a tragédia pontos okáról egyelőre nem közöltek részleteket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a történtek kapcsán a kedvezőtlen időjárási körülmények veszélyeire is felhívta a figyelmet.

 

 

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