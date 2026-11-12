Súlyos vasúti baleset Magyarországon: személyvonat ütközött egy autóval, késésekre kell számítani

Személykocsi és személyvonat ütközött össze Szerencsen, a Pozsonyi úti vasúti átjáróban.

Súlyos vonatbaleset Szerencsen: személyvonat és autó ütközött, késések várhatók Fotó: unsplash.com - Illusztrációs

Súlyos vonatbaleset Szerencsen: személyvonat és autó ütközött, késések várhatók

A Füzesabonyból Nyíregyházára tartó személyvonaton húszan utaztak, értük pótlóbuszt küld a vasúttársaság. A szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, egyebek mellett segítenek majd az átszállásban.

A baleset miatt az érintett szakaszon egy ideig egy vágányon közlekednek a szerelvények. A vasúttársaság információi szerint a Miskolc és Nyíregyháza között közlekedő vonatok esetében késésekre lehet számítani

– írja a katasztrófavédelem.