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Súlyos vasúti baleset Magyarországon: személyvonat ütközött egy autóval, késésekre kell számítani

szerencs

Súlyos vasúti baleset Magyarországon: személyvonat ütközött egy autóval, késésekre kell számítani

20 perce
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Súlyos vasúti baleset történt csütörtök este Szerencsen, ahol egy személyvonat és egy autó ütközött össze a Pozsonyi úti vasúti átjáróban.
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szerencsfüzesabonybalesetvasúti átjáró

Személykocsi és személyvonat ütközött össze Szerencsen, a Pozsonyi úti vasúti átjáróban. 

Súlyos vonatbaleset Szerencsen: személyvonat és autó ütközött, késések várhatók
Súlyos vonatbaleset Szerencsen: személyvonat és autó ütközött, késések várhatók Fotó: unsplash.com - Illusztrációs 

Súlyos vonatbaleset Szerencsen: személyvonat és autó ütközött, késések várhatók

A Füzesabonyból Nyíregyházára tartó személyvonaton húszan utaztak, értük pótlóbuszt küld a vasúttársaság. A szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, egyebek mellett segítenek majd az átszállásban. 

A baleset miatt az érintett szakaszon egy ideig egy vágányon közlekednek a szerelvények. A vasúttársaság információi szerint a Miskolc és Nyíregyháza között közlekedő vonatok esetében késésekre lehet számítani 

– írja a katasztrófavédelem

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