Belerohant a vonat egy megrongált fénysorompóba Vasvárnál

Nyerges vontatójával nekiment a vasúti fénysorompónak, majd elhajtott a helyszínről egy férfi Vasvár közelében. A megdőlt oszlopnak az érkező vonat nekiment; a balesetben senki nem sérült meg – közölte a police.hu honlapon a rendőrség pénteken.

Elhajtott, miután kidöntötte a fénysorompót – a vonat belerohant a megrongált oszlopba

Fotó: illusztráció/Veol.hu

A vonat már hiába fékezett

A rendőrség a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indított eljárást a 62 éves sofőr ellen – írták. A vasúti átjáró fényjelző oszlopa a szerelvény oldalának dőlt és megrongálódott, a vonat az átjáróban megállt.

A mozdonyvezető elmondta, mire észlelte, hogy a berendezés a sínek felé dől, a hirtelen fékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést.

A vasúti közlekedés a pályaszakaszon a helyreállításig szünetelt – írták.

Hozzáfűzték:

a vasvári rendőrök a helyszíni nyomokból megállapították, hogy a fényjelzőt egy nagyobb jármű rongálhatta meg.

Hajnalban egy telephelyen találták meg azt a sofőrt, akinek nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényén rongálódásból eredő nyomok voltak.