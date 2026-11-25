Élet és halál között lebeg az a 20 éves egyetemista, akit tegnap késő délután több száz méteren keresztül vonszolt maga mellett a Hernád-Zemplén Intercity a mezőkövesdi állomáson. Mikor Stósz Viviána leszállt a vonatról, az ajtó bekapta a táskája pántját, ám ezt a járművezető nem vette észre, így a szerelvény elindult. A fiatal lányt életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára, ahol az orvosok jelenleg is küzdenek érte.
Az Origo elérte az egyetemista édesanyját, Évát, aki elkeseredetten beszélt egyetlen gyermeke állapotáról.
Valamennyi csontja eltört. Súlyosan károsodtak a bordái, a csípője, és a koponyája. Mivel a lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálták. Ma délelőtt életmentő műtétet végeztek
– számolt be Éva.
Imádkoznak a vonatbalesetben megsérült lányért
A család mélyen vallásos keresztény. A gyülekezetük tagjai a ma esti istentiszteleten Viviánáért imádkoznak, de az egyetemista csoporttársai is összefognak a lányért. Viviána különleges rajztehetség, ezen kívül angolul tanul a BGE-n.
– Kiemelkedő angol nyelvérzéke miatt a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakára vették fel, ahol kiválóan teljesít – mesélte az édesanya, és hozzátette, hogy a gyermeke nagyon szeret utazni, új helyeket és élményeket felfedezni.
Most minden figyelem arra irányul, hogy a lány átvészelje a megpróbáltatásokat, és arra, hogy a rendőrségi eljárás tisztázza, pontosan milyen mulasztás történt és kik a felelősök.
A rendőrség hivatalból indított eljárást, de amennyiben nem látunk majd előremozdulást az ügyben, akkor saját ügyvédhez fordulunk. Elsődlegesnek azonban azt tartjuk, hogy javulást tapasztalhassunk gyermekünk állapotában. Erre várunk.
Viviánának irányított véradásra van szüksége.
Neve: Stósz Viviána Lilla
Taj száma: 127316970
Kórház: Megyei Kórház Miskolc
Traumatológiai intenzív osztály