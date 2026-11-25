Élet és halál között lebeg az a 20 éves egyetemista, akit tegnap késő délután több száz méteren keresztül vonszolt maga mellett a Hernád-Zemplén Intercity a mezőkövesdi állomáson. Mikor Stósz Viviána leszállt a vonatról, az ajtó bekapta a táskája pántját, ám ezt a járművezető nem vette észre, így a szerelvény elindult. A fiatal lányt életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára, ahol az orvosok jelenleg is küzdenek érte.

Viviána leszállt a vonatról -Most az életéért küzdenek Fotó: Olvasói

Az Origo elérte az egyetemista édesanyját, Évát, aki elkeseredetten beszélt egyetlen gyermeke állapotáról.

Valamennyi csontja eltört. Súlyosan károsodtak a bordái, a csípője, és a koponyája. Mivel a lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálták. Ma délelőtt életmentő műtétet végeztek

– számolt be Éva.

Imádkoznak a vonatbalesetben megsérült lányért

A család mélyen vallásos keresztény. A gyülekezetük tagjai a ma esti istentiszteleten Viviánáért imádkoznak, de az egyetemista csoporttársai is összefognak a lányért. Viviána különleges rajztehetség, ezen kívül angolul tanul a BGE-n.

– Kiemelkedő angol nyelvérzéke miatt a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakára vették fel, ahol kiválóan teljesít – mesélte az édesanya, és hozzátette, hogy a gyermeke nagyon szeret utazni, új helyeket és élményeket felfedezni.

Most minden figyelem arra irányul, hogy a lány átvészelje a megpróbáltatásokat, és arra, hogy a rendőrségi eljárás tisztázza, pontosan milyen mulasztás történt és kik a felelősök.

A rendőrség hivatalból indított eljárást, de amennyiben nem látunk majd előremozdulást az ügyben, akkor saját ügyvédhez fordulunk. Elsődlegesnek azonban azt tartjuk, hogy javulást tapasztalhassunk gyermekünk állapotában. Erre várunk.