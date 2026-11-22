Közlekedési baleset történt vasárnap délelőtt Hatvanban, a Balassi Bálint úti vasúti átjárónál. A vonatgázolás során egy Miskolc felé közlekedő személyvonat kerékpárost ütött el. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a vonat utasainak leszállását a katasztrófavédelem munkatársai segítik – közölte a katasztrófavédelem.

A hatvani vonatgázolás helyszínére tűzoltók és mentők érkeztek (A kép illusztráció)

Fotó: Veol.hu

A helyszínre a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik segítenek a vonaton tartózkodó utasok biztonságos leszállásában.

A baleset helyszínére mentőegység is érkezett. A kerékpáros állapotáról egyelőre nem közöltek információt.

Vonatgázolás Hatvanban: tűzoltók segítik az utasokat

A katasztrófavédelem november 22-én 10 óra 13 perckor adott tájékoztatást a balesetről. A közlemény szerint a tűzoltók a Balassi Bálint úti vasúti átjárónál dolgoznak.

A baleset pontos körülményeiről és a vasúti közlekedést érintő esetleges korlátozásokról az első tájékoztatás nem tartalmazott részleteket.