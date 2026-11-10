Késsel fenyegette 12 éves osztálytársát egy fiú Zalaegerszegen

Zaklatás vétsége miatt hallgattak ki gyanúsítottként egy 15 éves fiút a zalaegerszegi rendőrök, miután a kamasz több héten keresztül fenyegette 12 éves osztálytársát egy helyi általános iskolában – közölte kedden a rendőrség hivatalos oldalán.
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon a fiatalabb gyermek édesanyja tett bejelentést, miután tudomást szerzett a történtekről.
Késsel fenyegette osztálytársát a 15 éves fiú
A rendőrség tájékoztatása szerint a kamasz egy alkalommal focizás közben kést vett elő kabátja zsebéből, majd szúró mozdulatot tett 12 éves osztálytársa felé.
A gyermek nem sérült meg, pólója azonban elszakadt az incidens során.
A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a fenyegetőzés, különösen akkor, ha sérülés okozására alkalmas eszköz is előkerül, nem tekinthető diákcsínynek, és jogi következményekkel járhat.
A hatóság hangsúlyozta, hogy a 14. életévüket betöltött fiatalok már büntetőjogi felelősségre vonhatók, ezért nekik is tisztában kell lenniük tetteik lehetséges következményeivel.