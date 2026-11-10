ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Orbán Áron ügyvédje: „Érthetetlen, mi indokolta az őrizetbe vételt”

Rendkívüli

Magyar Péter megmutatta, milyen, amikor valaki a kettesért küzd a német nyelvvizsgán – Deutsch Tamás is beszólt a miniszterelnöknek

zaklatás

Késsel fenyegette 12 éves osztálytársát egy fiú Zalaegerszegen

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 12 éves fiú édesanyja a rendőrséghez fordult, miután gyermekét hetek óta fenyegette egyik osztálytársa egy zalaegerszegi általános iskolában. A zaklatás során egy alkalommal kés is előkerült.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
zaklatásZalaegerszegiskola

Zaklatás vétsége miatt hallgattak ki gyanúsítottként egy 15 éves fiút a zalaegerszegi rendőrök, miután a kamasz több héten keresztül fenyegette 12 éves osztálytársát egy helyi általános iskolában – közölte kedden a rendőrség hivatalos oldalán.

A zaklatás során használt kés.
A zaklatás során használt kés
Fotó: Police.hu

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon a fiatalabb gyermek édesanyja tett bejelentést, miután tudomást szerzett a történtekről.

Késsel fenyegette osztálytársát a 15 éves fiú

A rendőrség tájékoztatása szerint a kamasz egy alkalommal focizás közben kést vett elő kabátja zsebéből, majd szúró mozdulatot tett 12 éves osztálytársa felé.

A gyermek nem sérült meg, pólója azonban elszakadt az incidens során.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a fenyegetőzés, különösen akkor, ha sérülés okozására alkalmas eszköz is előkerül, nem tekinthető diákcsínynek, és jogi következményekkel járhat.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a 14. életévüket betöltött fiatalok már büntetőjogi felelősségre vonhatók, ezért nekik is tisztában kell lenniük tetteik lehetséges következményeivel.


 

 

 

 

Szóljon hozzá!