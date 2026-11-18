Átminősítették a zalaegerszegi gimnáziumban hétfőn történt gázmérgezés ügyét. A rendőrség már nem közveszélyokozás, hanem súlyos testi sértés kísérletének bűntette miatt folytat nyomozást – közölte az MTI érdeklődésére szerdán Sznopek Veronika, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az eljárás továbbra is ismeretlen tettes ellen folyik.
Hány embert kellett kórházba szállítani a zalaegerszegi gimnáziumból?
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház szerdai tájékoztatása szerint a gimnáziumban történt gázmérgezéssel összefüggésben összesen 25 ember részesült kórházi ellátásban.
A kórház gyermekosztályára 23 diákot szállítottak kivizsgálásra és megfigyelésre. Közülük 17 fiatalt már hétfő este hazaengedtek, a további hat tanuló pedig kedden délelőtt távozhatott az intézményből.
A sürgősségi osztályon hétfőn két felnőtt is jelentkezett ellátásra. Ők még aznap délután, saját felelősségükre elhagyták a kórházat.
Mi okozta a gázmérgezést a zalaegerszegi gimnáziumban?
A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia, miután az épületben gázképződés történt.
Az eddigi információk szerint egy egyelőre ismeretlen elkövető összesen 120 darab WC-tisztító tablettát szórt az iskola három illemhelyiségének piszoárjaiba. A tabletták hatására gáz képződött, ami miatt szükségessé vált az épület kiürítése.