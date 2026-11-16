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Zalaegerszeg

Egy diák miatt ürítettek ki egy egész zalaegerszegi iskolát – mentők, tűzoltók és rendőrök rohantak a helyszínre

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Rendőrök, mentők és tűzoltók vonultak ki hétfő délelőtt egy Zala megyei iskolához, miután több diák is rosszul lett. A rosszulléteket feltehetően a zalaegerszegi gimnázium egyik mosdójában keletkezett gáz okozta, ezért az egész épületet ki kellett üríteni. A hatóságok megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát.
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ZalaegerszeggimnáziumgázWC

Kiürítették a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot hétfő délelőtt, miután egy diák WC-tisztító tablettákat szórt szét az iskola egyik mosdójában, ami miatt gáz keletkezett. A rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint 13 diák és egy felnőtt panaszkodott rosszullétre.

A zalaegerszegi gimnázium épületéhez mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak ki november 16-án
A zalaegerszegi gimnázium épületéhez mentők, rendőrök és tűzoltók vonultak ki november 16-án
Fotó: Zala megyei rendőrség Facebook-oldala

A rendőrségre november 16-án, hétfőn 11 órakor érkezett bejelentés a zalaegerszegi gimnáziumból. A tájékoztatás szerint egy tanuló nagy mennyiségű WC-tisztító tablettát szórt szét az egyik mosdóban, aminek következtében gáz keletkezett.

A rendőrség első közlése még két rosszullétről számolt be, később azonban jelentősen emelkedett az érintettek száma. Összesen 13 diák és egy felnőtt jelezte, hogy rosszul van. A helyszínre mentőket riasztottak, akik megkezdték az érintettek ellátását.

Tűzoltók ürítették ki a zalaegerszegi gimnáziumot

A gázképződés miatt a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók kiürítették az iskola épületét. A rendőrök szintén a helyszínre vonultak, és megkezdték a helyszíni szemlét.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen gáz keletkezett a mosdóban, és milyen körülmények között történt az eset. Arról sincs megerősített információ, hogy a rosszullétre panaszkodók közül bárkit kórházba kellett-e szállítani.

 

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