A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 24 éves férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint szerdán megölt egy férfit Budapest XIV. kerületében – tájékoztatta Bagoly Bettina, a főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t. A zuglói gyilkosság ügyében a férfi mellett egy nő letartóztatását is kezdeményezték.

A zuglói gyilkosság feltételezett elkövetőjét kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják

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Újabb bűncselekmény gyanúja merült fel a zuglói gyilkosság ügyében

A szóvivő közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) emberöléssel és kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja a 24 éves férfit. Társát, egy nőt szintén kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.

A nyomozási bíró várhatóan szombaton dönt a két gyanúsított letartóztatásáról.

Egy XIV. kerületi lakásban találtak rá az áldozatra

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrök szerda este bejelentés alapján vonultak ki egy zuglói lakáshoz, ahová a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével jutottak be. Az ingatlanban egy 20–30 év körüli férfit találtak holtan.

A helyszíni szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja. A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, akit csütörtök reggel a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségével fogtak el a VI. kerületi Király utcában.