Megkéselte, majd végül lelőtte áldozatát az a férfi, akinek Király utcai lakásán nagy mennyiségű drogot találtak a nyomozók. A kábítószer-kereskedő szerdán gyilkolta meg áldozatát egy zuglói lakásban. Feltehetően elszámolási vita állhatott a háttérben. A gyilkos dílert és annak barátnőjét is letartóztatta a bíróság.

A zuglói gyilkosság hátterében elszámolási vita állhat / Fotó: Mediaworks

A zuglói gyilkosság részletei

A TV2 Híradója úgy értesült, a meggyilkolt 24 éves férfi és a tettes vélhetően a pénzen veszhetett össze, ekkor került elő egy kés, de a támadó aztán pisztolyt is rántott. A szomszédok elmondták, megdöbbentette őket a gyilkosság. A gyilkost vélhetően a nála lévő fegyver miatt a kommandósok fogták el másnap a lakásán. A tettest és barátnőjét letartóztatták.